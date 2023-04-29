NovaPay отримала нову ліцензію НБУ і тепер зможе відкривати рахунки і випускати платіжні картки

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта, отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволить надавати нові послуги фізичним особам і бізнесу. Відповідне рішення регулятор прийняв 28 квітня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Тепер NovaPay має можливість

відкривати і обслуговувати рахунки приватних і корпоративних клієнтів,

випускати картки до рахунків фізичним особам,

здійснювати еквайринг, тобто безготівковий прийом платежів, для бізнесу,

забезпечувати перекази без відкриття рахунку,

кредитувати,

приймати гроші на рахунок і видавати їх тощо.

Загалом, мова йде про всі операції, передбачені законом України про платіжні послуги, які дозволені в умовах воєнного стану.

«Як і всі учасники ринку, ми чекали на оновлення ліцензії. Для нас це „зелене світло“ на розширення існуючих фінансових послуг для клієнтів та повне перезавантаження бізнес-моделі NovaPay. Відкриття рахунків та власна емісія карток зробить розрахунки для клієнтів та між ними швидшими та зручнішими», — заявив Андрій Кривошапко, СЕО NovaPay.

За його словами, усі продукти і послуги будуть доступні як у відділеннях Нової пошти, так і в мобільному додатку, який з’явиться вже цього року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що NovaPay подала заявку на отримання європейської ліцензії Electronic money institution (EMI).

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