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16 травня 2023, 14:12 Читать на русском

Як змінився ринок нерухомості та де відновили будівництво — дослідження ЛУН

Продажі нерухомості на первинному ринку торік зменшились у 8−12 разів, на вторинному ринку — втричі. Про це свідчать дані дослідження ЛУН.

Продажі нерухомості на первинному ринку торік зменшились у 8−12 разів, на вторинному ринку — втричі.
Фото: pixabay.com

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«За оцінкою продажів, порахованою за даними опитувань девелоперів у Синдикативному дослідженні від ЛУН, продажі на первинному ринку зменшилася у 8−12 разів у 2022 році у порівнянні з 2021 роком», — йдеться в дослідженні.

За даними Мін'юсту, продажі на вторинному ринку за рік війни зменшилися у 3 рази. У 2022 році на вторинному ринку було продано близько 100 тис. квартир, тоді як у 2021 — 320 тис.

Відкриття продажів квартир в новобудовах

Станом на травень в порівнянні з довоєнним рівнем понад 90% ЖК в західних регіонах України відкрили продажі квартир в новобудовах. В Києві продаж відкрили 79% ЖК.

Також вже відновили свої продажі 36% Запорізьких ЖК, не дивлячись на безпосередню близькість до зони активних бойових дій, Харківських — 26%, Дніпропетровських — 71%. В Херсонській області продажі ще не відкривалися.

У ЛУН зазначили, що мова йде про ті ЖК, які продавали квартири до 24 лютого 2022 року, в яких вже були угоди з продажу або ті, що зазначили на своїх ресурсах, що їх відкрили.

Відновлення будівництва

Станом на травень 2023 року будівництво у ЖК відновилось в таких областях:

  • 54% Київ,
  • 60% Київська область,
  • 44% Чернігівська область
  • 32% Запорізька область,
  • 17% Харківська область,
  • 71% Дніпропетровська область,
  • 66% Одеська область.

В Херсонській та Кіровоградській областях будівництво у ЖК поки що не відновилось.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
16 травня 2023, 14:20
#
І нові будівництва розпочинаються. У Франківську-Львові.
+
0
bonv
bonv
16 травня 2023, 14:21
#
В умовах повномасштабної війни українська влада допомагає,зокрема і різноманітними пільгами учасникам бойових дій, тим, хто захищає нашу державу.
Статус та пільги УБД регулюється Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Відповідно до статті 12 закону учасники бойових дій мають право на велику кількість пільг пов’язаних з медичним обслуговуванням, фінансовою допомогою, житлом.
Учасники бойових дій мають такі пільги на оплату комунальних послуг, закупівлю засобів для опалення, інших питань, пов’язаних із житлом:
75% знижку на плату за користування житлом,
75% знижку на комунальні послуги,
Першочергове забезпечення житловою площею для осіб, яким потрібно покращення умов;
першочерговий ремонт будинків і квартир,
першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва,
позика на будівництво чи ремонт нерухомості з умовою погашення за 10 років (відлік починається через п’ять років після закінчення робіт),
першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів і товариств.
А учасникам бойових дій, які зазнали поранення чи каліцтва внаслідок виконання бойового завдання повинні надати житло протягом двох років після взяття на облік.
Пільги надаються лише громадянам, які мають посвідчення учасника бойових дій.
Від 1 грудня 2022 року був впроваджена нова система оформлення статусу учасника бойових дій.
+
0
bonv
bonv
16 травня 2023, 14:22
#
Залежно від обставин військовослужбовець може обрати варіант, яким чином отримати статус УБД. Якщо він продовжує служити, то може звернутися до командира військової частини, який подасть документи у відповідний орган. Може самостійно зібрати пакет документів, написати заяву до комісії та надіслати їх. Якщо військовослужбовець звільнений зі служби, найкращим варіантом буде звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
+
+29
AleksandrBank
AleksandrBank
16 травня 2023, 14:59
#
Відділи продажів відкрились, а будівництво не розпочали
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