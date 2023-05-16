Як змінився ринок нерухомості та де відновили будівництво — дослідження ЛУН

Продажі нерухомості на первинному ринку торік зменшились у 8−12 разів, на вторинному ринку — втричі. Про це свідчать дані дослідження ЛУН.

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«За оцінкою продажів, порахованою за даними опитувань девелоперів у Синдикативному дослідженні від ЛУН, продажі на первинному ринку зменшилася у 8−12 разів у 2022 році у порівнянні з 2021 роком», — йдеться в дослідженні.

За даними Мін'юсту, продажі на вторинному ринку за рік війни зменшилися у 3 рази. У 2022 році на вторинному ринку було продано близько 100 тис. квартир, тоді як у 2021 — 320 тис.

Відкриття продажів квартир в новобудовах

Станом на травень в порівнянні з довоєнним рівнем понад 90% ЖК в західних регіонах України відкрили продажі квартир в новобудовах. В Києві продаж відкрили 79% ЖК.

Також вже відновили свої продажі 36% Запорізьких ЖК, не дивлячись на безпосередню близькість до зони активних бойових дій, Харківських — 26%, Дніпропетровських — 71%. В Херсонській області продажі ще не відкривалися.

У ЛУН зазначили, що мова йде про ті ЖК, які продавали квартири до 24 лютого 2022 року, в яких вже були угоди з продажу або ті, що зазначили на своїх ресурсах, що їх відкрили.

Відновлення будівництва

Станом на травень 2023 року будівництво у ЖК відновилось в таких областях:

54% Київ,

60% Київська область,

44% Чернігівська область

32% Запорізька область,

17% Харківська область,

71% Дніпропетровська область,

66% Одеська область.

В Херсонській та Кіровоградській областях будівництво у ЖК поки що не відновилось.

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