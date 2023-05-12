Головне за тиждень: Старт програми «єВідновлення», різке сповільнення інфляції та повернення арештів банківських рахунків

Один держбанк змусив клієнта засумніватися у надійності індивідуальних сейфів, інший — видав кредит під пільгових 7%, а за рік встановив ринкову ставку, ще й загнав позичальника у борги. Це не єдині проблеми, які змусили наших читачів залишити відгуки на сайті «Мінфіну». В які неприємні ситуації потрапляли споживачі фінансових послуг та як на їх скарги реагували банки — у черговому Народному рейтингу.

Україна отримала 189,32 мільйона євро від Світового банку

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Коли Захід втомиться фінансувати Україну

В інформаційному полі поширюються тези про те, що країни Заходу втрачають бажання та можливості допомагати Україні. Чи відповідає це дійсності, та як дорого Україна обходиться союзникам, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни

У квітні інфляція порівняно з березнем становила 0,2%, а з початку року — 3,2%. У річному вимірі інфляція у квітні становила 17,9% порівняно з 21,3% у березні. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина.

Банкрутство банків у США: що відбувається і чи варто скидати долар із рахунку

Низка банкрутств американських Signature Bank, Silvergate, Silicon Valley Bank, First Republic Bank та ймовірність, що до них приєднаються інші, сколихнула фінансовий ринок. Кремлівські пропагандисти смакують тему краху американської банківської системи та похмурі перспективи долара. «Мінфін» розповість, що відбувається насправді.

Наведе лад: новий законопроєкт на ринку новобудов та нюанси купівлі-продажу квартир сьогодні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Сергієм Кургановим, практикуючим рієлтором, генеральним директором «Рієлторського об'єднання «ПРОСТОР» про таке: новий законопроєкт на ринку новобудов, чи буде можливість «обійти» цей закон, коли починають працювати нововведення, нюанси купівлі-продажу квартир зараз, що буде з Київміськбудом та його забудівлями, що робити, якщо ти клієнт Київміськбуда.

НБУ помітив уповільнення зростання цін: чи дійсно інфляція загасає

Цього року ціни зростатимуть повільніше, — вважають в НБУ. Нещодавно регулятор значно покращив свій інфляційний прогноз, хоча цінники у магазинах продовжують шокувати покупців. На чому ґрунтується оптимізм Нацбанку і чи дійсно варто очікувати на вщухання інфляції, розбирався «Мінфін».

Американці виходять із дому та починають подорожувати: як це позначилося на акціях

Минулого тижня на «тепловій карті» індексу S&P 500 переважали червоні відтінки, але ідеї для гарного профіту теж були. Про підсумки минулого тижня, та головні події цього, «Мінфіну» розповіли інвестиційні аналітики Олег Лисенко та Денис Білий.

В Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло «єВідновлення»

З 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення». Всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись програмою для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Йдеться насамперед про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

У великих банків вже є пропозиції депозитів у гривні під 20% річних

З 11 травня набувають чинності нові правила резервування банків. Фінансистам тепер украй невигідно тримати кошти клієнтів на поточних рахунках, розміщувати їх на коротких гривневих депозитах та залучати вкладення у ВКВ. До цього моменту банки готувалися дуже активно, підвищуючи ставки за вкладами у нацвалюті на довгі терміни. Ставки за ними зростатимуть і надалі, вважають у НБУ. Скільки зараз платять фінустанови з депозитним портфелем приватних клієнтів від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Олександр Паращій: Прогнози МВФ щодо курсу гривні не мають нічого спільного з реальністю

За негативним економічним сценарієм МВФ, у 2023—2026 роках гривня може девальвувати до 44,4−66,5 за долар. А за базовим — до 40,7−53,5 грн/$. На початку цього року реальний готівковий курс був близько 40,5−41 грн/$, а зміцнюватися українська валюта почала навесні і зараз тримається біля позначки 37,7−37,8 грн/$. На основі прогнозу МВФ курсову оцінку розрахував і опублікував керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. «Мінфін» розпитав експерта про це і намагався більше дізнатися про його оцінку ситуації на валютному ринку.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на рекордні 28,5 мільярда

На аукціоні 9 травня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на рекордну суму цього року — 28,46 млрд грн в еквіваленті, що на 16,45 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 12,01 млрд грн.

Найкращий відгук квітня: як доступна іпотека 7% у Приватбанку перетворилася на непосильний тягар

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у квітні. Ним став клієнт Приватбанку під ніком NickT, який розповів свою історію оформлення іпотеки за пільговою ставкою 7% і несподіваного виключення з програми за рік через «зайві» 1,7 «квадратів». Досвід NickT може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Арешти банківських рахунків клієнтів повертаються. Банки блокуватимуть картки

6 квітня набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану», томубанки повернуть арешти рахунків, накладені виконавчою службою через борги.

Міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда (інфографіка)