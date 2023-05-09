На аукціоні 9 травня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на рекордну суму цього року — 28,46 млрд грн в еквіваленті, що на 16,45 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 12,01 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
Мінфін розмістив на аукціоні облігації на рекордні 28,5 мільярда
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Що пропонували інвесторам
9 травня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 1,96 млрд грн під 18,50% з погашенням 13 березня 2024 року;
- 7,98 млрд грн під 19,69% з погашенням 6 серпня 2025 року.
В іноземній валюті:
- $179,22 млн під 4,75% з погашенням 26 жовтня 2023 року;
- 296,62 млн євро під 3,15% з погашенням 22 лютого 2024 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
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Коментарі - 5
Вітаю шановне панство — наші військові облігації вже надійніше ніж казначейські облігаціїї США!