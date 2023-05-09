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9 травня 2023, 9:25 Читать на русском

Арешти банківських рахунків клієнтів повертаються. Банки блокуватимуть картки

6 квітня набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану», томубанки повернуть арешти рахунків, накладені виконавчою службою через борги. Про це в телеграм-каналі написав один із співзасновників банку Олег Гороховський.

6 квітня набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану», тому банки повернуть арешти рахунків, накладені виконавчою службою через борги.

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Що відомо

Закон скасовує дію постанови КМУ, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менш як 100 тисяч грн на час дії воєнного стану.

Новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13,400 грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той своєю чергою надішле до нас постанову на зняття арешту на суму 13 400 грн за одним із рахунків клієнта.

«Оскільки закон набрав чинності, ми повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Це торкнеться 436 тисяч наших клієнтів», — написав Гороховський.

Передісторія

Кабінет Міністрів розпорядженням № 198-р від 2 березня 2022 року встановив, що тимчасово, на період до скасування воєнного стану на території України:

  • фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами Державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, але за умови, що сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тис. грн;
  • юридичні особи — боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт, виключно для виплати зарплати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів зарплати на місяць на одного працівника такої юрособи.

Міністерство юстиції підтвердило, що з арештованого рахунку клієнт будь-якого банку може здійснювати видаткові операції до закінчення дії воєнного стану в Україні.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+58
zevs1
zevs1
9 травня 2023, 10:03
#
Сначала поднимают штрафы, после принимают сомнительные законы для наполнения бюджета и после всё арестовывают людям,
вот как работает система госаппарата для собственного выживания.
+
0
viicore
viicore
9 травня 2023, 11:54
#
Давайте просто напечатаем и всем раздадим деньги
+
0
zevs1
zevs1
9 травня 2023, 12:27
#
Свои печатайте и раздавайте.
+
+78
zig4free
zig4free
9 травня 2023, 10:17
#
Война закончилась. Ура!!!
+
0
Rubi0
Rubi0
9 травня 2023, 11:05
#
«Это коснется 436 тысяч наших клиентов» и это только в монобанке. По всем банкам эту цифру можно наверное умножать на 10
+
+15
19226191
19226191
9 травня 2023, 11:11
#
Пора виходити із украінських банків
+
+30
bonv
bonv
9 травня 2023, 11:27
#
Все для народу ©
+
+30
bonv
bonv
9 травня 2023, 11:28
#
Понапридумують якоїсь муйні недороблені слуги типу народу…
+
+20
viicore
viicore
9 травня 2023, 12:08
#
Давайте кожному розумововідсталому який протринькав кредитні кошти будемо давати стільки скільки йому потрібно. От ви особисто готові взяти собі хочаб 3−4 таких персонажі, закрити їм кредит і давати гроші на кишенькові витрати на постійній основі щоб вони не залізли в кредит знову?
+
+5
zevs1
zevs1
9 травня 2023, 12:31
#
Тот кто дал взаймы умственно отсталому сам такой же персонаж, не давайте в долг и не будете бегать за вашими персонажами.
Не надо кричать что зеркало кривое.
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
9 травня 2023, 12:38
#
Я прочитал статью и у меня возникли неоднозначные эмоции.
С одной стороны арест счетов справедлив, так как его применяют за неоплаченные штрафы,налоги, невозвращённые кредиты. Ну т. е. как бы не умеешь брать и отдавать кредит — откажись от него.
С другой стороны могут быть злоупотребления. Когда блокируют зарплатную карту с зарплатой. И на что тогда жить человеку? Да и может быть такое, что выписали штраф втихаря — уведомления об этом не было, и всё — передаём в исполнительную службу. Или мужчина платил алименты без документального подтверждения — а бывшая жена накатала заяву типа он и вовсе не платил…
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