Арешти банківських рахунків клієнтів повертаються. Банки блокуватимуть картки

6 квітня набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану», томубанки повернуть арешти рахунків, накладені виконавчою службою через борги. Про це в телеграм-каналі написав один із співзасновників банку Олег Гороховський .

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Що відомо

Закон скасовує дію постанови КМУ, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менш як 100 тисяч грн на час дії воєнного стану.

Новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13,400 грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той своєю чергою надішле до нас постанову на зняття арешту на суму 13 400 грн за одним із рахунків клієнта.

«Оскільки закон набрав чинності, ми повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Це торкнеться 436 тисяч наших клієнтів», — написав Гороховський.

Передісторія

Кабінет Міністрів розпорядженням № 198-р від 2 березня 2022 року встановив, що тимчасово, на період до скасування воєнного стану на території України:

фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами Державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, але за умови, що сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тис. грн;

юридичні особи — боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт, виключно для виплати зарплати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів зарплати на місяць на одного працівника такої юрособи.

Міністерство юстиції підтвердило, що з арештованого рахунку клієнт будь-якого банку може здійснювати видаткові операції до закінчення дії воєнного стану в Україні.

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