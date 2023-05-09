Найкращий відгук квітня: як доступна іпотека 7% у Приватбанку перетворилася на непосильний тягар

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у квітні. Ним став клієнт Приватбанку під ніком NickT , який розповів свою історію оформлення іпотеки за пільговою ставкою 7% і несподіваного виключення з програми за рік через «зайві» 1,7 «квадратів». Досвід NickT може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Взяв іпотеку під пільгових 7%, а плати, як всі

Автор відгуку пише, що у 2021 році оформив у Приватбанку кредит на житло за програмою «Доступна іпотека 7%».

Всі необхідні документи, довідки та заяви він надав у банк. Перевірку площі предмету іпотеки та оцінку проводив незалежний суб'єкт оціночної діяльності, акредитований у Приватбанку. В результаті NickT запевнили, що квартира не потребує додаткових перевірок, оскільки «повністю задовольняє умовам Порядку та Програми».

Майже рік користувач сплачував кредит; з його слів, вчасно і без прострочок. Тому повідомлення від банку про наявність заборгованості стало для нього цілковитою несподіванкою.

«Виявилося, що наша квартира не відповідає умовам участі в програмі, бо площа більша на 1,7 кв.м. і наш кредит виключили з програми», — каже автор відгуку.

Так в один момент із добросовісного позичальника NickT перетворився у злісного боржника.

«Окрім величезного боргу, який приватбанк тепер самостійно списує з мого рахунку щомісяця (бо фонд забрав у них компенсацію майже через рік після того, як кредит було видано) є ще інші дивні борги: приватбанк повідомляє про необхідність відшкодувати Банку витрати по сплаті податків до бюджету, що були сплачені Банком при поверненні Фонду Розвитку Підприємництва суми 35 тис грн. неправомірно отриманої підтримки, компенсованої Фондом», — розповідає клієнт Привата.

Користувач обурюється, що рішення про видачу кредиту приймав банк і Фонд розвитку підприємництва, а відповідальність за допущені помилки повністю переклали на позичальника. Він запевняє, що не оформляв би іпотеки, якби у Приваті сказали, що квартира не відповідає вимогам програми.

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Що відповів банк

«На жаль, у відгуці недостатньо даних, щоб ідентифікувати вас та перевірити інформацію за ситуацією. Ми звернулись в приватному повідомленні, щоб уточнити ваші контакти», — відреагували на відгук у службі підтримки Приватбанку.

Практично те ж саме відповіли у фінустанові і на звернення «Мінфіну», зауваживши, що коментувати без даних немає сенсу, адже не можна ствердно відповісти, яка ситуація мала місце.

«Для того, щоб сформувати коментар, слід розібратись у ситуації та перевірити інформацію», — резюмували у Приваті.

Поради юристів

Керуючий партнер адвокатського об'єднання «Suprema Lex» Віктор Мороз звертає увагу, що ситуація потребує більш детального вивчення й аналізу всіх документів. Втім, на його думку, дії банку правомірні, оскільки іпотечною програмою передбачені чіткі вимоги до нерухомості.

Щодо позичальника, то експерт радить звернутися йому до суду.

«Фактично відбулося введення споживача в оману щодо умов кредитування, що дозволяє визнати кредитний договір недійсним і нічого не платити й повернути сплачене, правда, і квартиру доведеться повернути теж», — каже Віктор Мороз.

Способів, як убезпечити позичальнику себе від подібних неприємностей, за словами експерта, не так багато.

«Хіба що замовити оцінку в ще одного оцінювача», — вважає керуючий партнер адвокатського об'єднання «Suprema Lex».

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.