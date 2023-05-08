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8 травня 2023, 14:54 Читать на русском

Міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда (інфографіка)

Міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд в рамках Проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд в рамках Проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року.
Фото: mof.gov.ua

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Хто та скільки надав Україні

  • Сполучені Штати — $11,7 млрд (гранти);
  • Світовий Банк — $1,22 млрд (кредити);
  • Велика Британія — $1 млрд (кредитні гарантії);
  • Італія — $200,5 млн (кредит);
  • Німеччина — $51,5 млн (гранти);
  • Іспанія — $50,1 млн (грант);
  • Фінляндія — $21,3 млн (грант);
  • Ірландія — $21,1 млн (грант);
  • Швейцарія — $10,3 млн (грант);
  • Бельгія — $3,1 млн (грант);
  • Литва — $3,2 млн (грант);
  • Ісландія — $1,6 млн (грант);
  • Данія — $30,9 млн (кредитні гарантії).

Читайте: Україна отримала 189,32 мільйона євро від Світового банку

Загалом у 2022 році Україна отримала 495,3 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках Проєкту, зокрема на фінансування:

  • пенсій для понад 9 млн пенсіонерів (199,5 млрд грн);
  • допомоги для 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб (40,5 млрд грн);
  • житлових субсидій для 1,6 млн сімей (15,9 млрд грн);
  • допомоги при народженні дитини для 750 тис. сімей (8,9 млрд грн);
  • зарплат для 515 тис. медпрацівників (45,2 млрд грн), 503 тис. учителів шкіл (69,9 млрд грн), 140 тис. викладачів закладів вищої освіти (18,5 млрд гривень).

«Фінансова підтримка від партнерів у рамках Проєкту PEACE in Ukraine Світового банку стала вирішальною у забезпеченні гуманітарних та соціальних видатків під час війни. Водночас для Мінфіну безперечним пріоритетом є відповідальне використання коштів донорів, оскільки довіра партнерів є нашим головним активом. Конструктивна співпраця з командами Світового Банку та USAID допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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