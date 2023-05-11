У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Сергієм Кургановим, практикуючим рієлтором, генеральним директором «Рієлторського об'єднання «ПРОСТОР» про таке:
Наведе лад: новий законопроєкт на ринку новобудов та нюанси купівлі-продажу квартир сьогодні (відео)
- Новий законопроєкт на ринку новобудов.
- Чи буде можливість «обійти» цей закон.
- Коли починають працювати нововведення.
- Нюанси купівлі-продажу квартир зараз.
- Що буде з Київміськбудом та його забудівлями.
- Що робити, якщо ти клієнт Київміськбуда.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1