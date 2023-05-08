Американці виходять із дому та починають подорожувати: як це позначилося на акціях

Минулого тижня на «тепловій карті» індексу S&P 500 переважали червоні відтінки, але ідеї для гарного профіту теж були. Про підсумки минулого тижня, та головні події цього, «Мінфіну» розповіли інвестиційні аналітики Олег Лисенко та Денис Білий.

Злети тижня

Royal Caribbean Cruises Ltd (NYSE: RCL) +20,82%

Акції американської круїзної компанії почали зростати на позитивних новинах звіту за перший квартал: його результати Royal Caribbean Cruises оприлюднила минулого четверга. Компанія заявила про прибуток на акцію в розмірі $0,23, доходи склали $2,89 млрд., що виявилося вищим за прогнози аналітиків. Ринок очікував, що прибуток на акцію піде в мінус (-$0,69), а загальний дохід становитиме $2,82 млрд.

Цього року акції Royal Caribbean Cruises зросли на 35%, що виявилося кращим за динаміку індексу S&P 500, який з початку року додав 6%.

ON Semiconductor Corporation (NASDAQ: ON) +16,08%

Причиною зростання акцій виробника напівпровідників також став добрий звіт. Компанія повідомила про солідні прибутки з початку року. Хоча за результатами першого кварталу 2023 р. дохід зріс всього на 1%, а скоригований (не за GAAP) прибуток на акцію фактично знизився на 2,5%, обидві цифри виявилися кращими за очікування аналітиків.

Експерти кажуть, що за непримітними, на перший погляд, результатами, ховається хороший базис. On Semi знаходиться у розпалі бізнес-переходу. В даний час бізнес цілеспрямовано виходить із низькорентабельної ніші виробництва чіпів для таких речей, як споживча електроніка, і подвоює виробництво кремнію та чіпів з карбіду кремнію для автомобільного та промислового застосування.

Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE: LYV) +14,92%

Звіт компанії, що працює у сфері розваг (продаж квитків, управління розважальними закладами та продюсування артистів), також перевершив очікування ринку. LYV заявила про прибуток на акцію у розмірі $0,25 та $3,13 млрд доходів. Аналітики прогнозували, що прибуток на акцію складе $0,45, а загальний дохід — $2,29 млрд.

Цього року вартість акцій Live Nation Entertainment зросла на 3%. Цього місяця Live Nation Entertainment слідує за загальним трендом представників сектору «Циклічні компанії».

Падіння тижня

Paramount Global (NASDAQ: PARA) -26,66%

Звіт за перший квартал одного з найбільших американських медіахолдингів (входять теле- та радіомовлення, видавництво та рекламний бізнес) розчарував аналітиків. Виторг не дотягнув до очікувань аналітиків на 2,1%, прибуток на акцію (EPS) — на 71%. Експерти дивляться на майбутнє компанії досить песимістично. Очікується, що протягом наступних 3 років її прибуток зростатиме в середньому на 3,3% на рік. Це нижче за прогноз зростання медіаіндустрії США — 3,5% у середньому по році.

Аналітики виділяють 3 основні загрози відновленню ціни на акції Paramount:

Борг в повному обсязі не покривається операційним грошовим потоком.

Дивіденди розміром 5,69% не покриваються доходами чи грошовими потоками.

Найвища волатильність ціни акцій за останні 3 місяці.

Estee Lauder Companies, Inc. (NYSE: EL) -16,92%

Американська компанія, що спеціалізується на виробництві та продажу престижних засобів догляду за шкірою, декоративної косметики та парфумерії, знизила очікування на 2023 рік фінансовий рік. Звіт EL за перший квартал продемонстрував зниження продажів станом на кінець березня. Прибуток впав до $156 млн із $558 млн, зафіксованих роком раніше.

У прес-релізі керівництво заявило, що більшість географічних ринків компанії показали кращі результати, ніж очікувалося, але проблеми у деяких частинах Азії нівелюють ці досягнення. «Нас надихає сильна динаміка всього нашого бізнесу, — сказав генеральний директор Фабріціо Фреда.

Newell Brands Inc (NASDAQ: NWL) -16,06%

Компанія, що спеціалізується на виробництві товарів для дому (володіє брендами Paper Mate, Elmer's та ін.), важко пережила минулий рік і невдало почала цей. За підсумками першого кварталу збиток виявився вищим за очікування.

Також прогнози керівництва компанії розчарували Волл-стріт, оскільки менеджмент бачить, що дискреційні витрати споживачів (витрати на фінансування програм уряду США) постійно перебувають під тиском.

За оцінками аналітиків, скоригований прибуток Newell у 2023 фінансовому році впаде на 38% (порівняно з минулим роком) до $0,98 на акцію за зниження доходу ще на 10%.

Головні події тижня

8 травня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: MetLife Inc (MET), Southern Copper Corporation (SCCO).

Звіти емітентів: PayPal Holdings Inc. (PYPL), BioNTech SE (BNTX), Tyson Foods Inc. (TSN).

У Німеччині опублікують обсяг промислового виробництва (березень).

У США вийдуть дані щодо обсягу товарних запасів на оптових складах (березень).

9 травня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: American Electric Power Company Inc. (AEP), Danone SA (DANO), International Business Machines (IBM), PPG Industries Inc. (PPG).

Звіти емітентів: Airbnb Inc (ABNB), Occidental Petroleum Corporation (OXY), Alcon AG (ALC), Bentley Systems Inc (BSY).

У Британії вийде індекс цін на житло від Halifax (р/р) (квітень).

США опублікують індекс економічного оптимізму IBD/TIPP

У США вийдуть цифри щодо тижневих запасів сирої нафти за даними Американського інституту нафти (API).

10 травня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: Alcon AG (ALC), Crown Holdings Inc (CCK), Hugo Boss AG (BOSSn).

Звіти емітентів: Roblox Corp (RBLX), Credit Agricole SA (CAGR), Siemens Healthineers AG (SHLG), Walt Disney Company (DIS), Toyota Motor Corp (TYT).

У Німеччині вийде індекс споживчих цін (квітень).

У США вийде індекс споживчих цін (квітень).

США опублікує звіт про виконання федерального бюджету США (квітень).

11 травня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Volkswagen AG (VOWG), Visa Inc Class A (V), Tesco PLC (TSCO), Pfizer Inc (PFE), HSBC Holdings PLC (HSBA).

Звіти емітентів: Deutsche Telekom AG (DTEGn), Xpeng Inc (XPEV), BAYER AG (BAYGn).

Британія опублікує рішення щодо відсоткової ставки (травень).

У США вийде індекс цін виробників (PPI) (квітень).

12 травня — п'ятниця