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8 травня 2023, 13:37 Читать на русском

Україна отримала 189,32 мільйона євро від Світового банку

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку.

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Підтримка Світового банку

«Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначену позику надано в рамках Угоди про фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).

Умови позики

Строк погашення кредиту від МАР — 10 років з 4-річним пільговим періодом.

Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
8 травня 2023, 13:55
#
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у березні збільшився на 3,37%, або на 3,92 млрд доларів, до 119,91 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
Державний і гарантований державою борг на кінець березня становив 4 384,99 млрд гривень, або 119,91 млрд доларів, проти 4 242,16 млрд гривень (або 116,01 млрд доларів) місяцем раніше.
Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 4 045,16 млрд гривень (110,62 млрд доларів) проти 3 882,90 млрд гривень (106,18 млрд доларів) місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 67,01 млрд доларів до 71,11 млрд доларів.
Прямий внутрішній борг зріс у гривневому еквіваленті з 1 432,45млрд гривень до 1 444,75 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зріс з 39,17 млрд доларів до 39,51 млрд доларів).
Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 339,83 млрд гривень, або 9,29 млрд доларів.
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