Скільки податків сплачують українці з кожної гривні зарплати

Українці щомісяця платять податки зі своїх зарплат, але далеко не всі знають, про які суми йдеться. Яку насправді частину доходу працівника забирає держава, пояснив у фейсбуці президент Київської школи економіки (KSE), ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов. «Мінфін» вибрав головне.

Так все ж таки, яка ставка податку на працю в Україні.

Правильні відповіді: 51,55% і 34,02%. Я можу вам обгрунтувати одночасно обидві цифри.

А як це може бути, якщо податки 18% на дохід, 1,5% — військовий збір, та 22% ЄСВ? Бо, якщо все скласти, то буде 41,5%. І ось цей результат неправильний!!! Зараз поясню.

Задача. Уявіть, що роботодавець витрачає 100 грн на співробітника. Скільки він отримає на руки?

Рахуємо! 100 грн — це зарплата плюс ЄСВ 22% від зарплати. Тобто зарплата 81,97 грн плюс 22% від 81,97 грн = 18,03 грн, разом 100 грн.

Тепер з зарплати віднімаємо війсковий збір 1,5% від 81,97 грн та ПДФО 18% від 81,97 грн, що разом буде 15,99 грн. Отримуємо 65,98 грн.

Тобто, якщо роботодавець платить 100 грн, то на руки людина отримує 65,98 грн, а всіх податків заплачено 34,02 грн, або 34,02%.

Можна порахувати по-іншому. Якщо людина отримує 65,98 грн на руки, а податки 34,02 грн, то який відсоток складають податки від чистої зарплати? 34,02/65,98*100% = 51,55%

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Висновок?

Той, хто в політично-економічній дискусії говорить про податкове навантаження в 41,5% — не знає матеріала.

Головний висновок?

Ставка податку не має значення, поки ми не погодили термінологію. Бо податки складають 34 грн, а ставка одночасно і 34% і 51%.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18% зарплати, ставка антисипативна.

Військовий збір — 1,5% зарплати, ставка антисипативна.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22% зарплати, ставка декурсивна.