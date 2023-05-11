Українці щомісяця платять податки зі своїх зарплат, але далеко не всі знають, про які суми йдеться. Яку насправді частину доходу працівника забирає держава, пояснив у фейсбуці президент Київської школи економіки (KSE), ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов. «Мінфін» вибрав головне.
Скільки податків сплачують українці з кожної гривні зарплати
Так все ж таки, яка ставка податку на працю в Україні.
Правильні відповіді: 51,55% і 34,02%. Я можу вам обгрунтувати одночасно обидві цифри.
А як це може бути, якщо податки 18% на дохід, 1,5% — військовий збір, та 22% ЄСВ? Бо, якщо все скласти, то буде 41,5%. І ось цей результат неправильний!!! Зараз поясню.
Задача. Уявіть, що роботодавець витрачає 100 грн на співробітника. Скільки він отримає на руки?
Рахуємо! 100 грн — це зарплата плюс ЄСВ 22% від зарплати. Тобто зарплата 81,97 грн плюс 22% від 81,97 грн = 18,03 грн, разом 100 грн.
Тепер з зарплати віднімаємо війсковий збір 1,5% від 81,97 грн та ПДФО 18% від 81,97 грн, що разом буде 15,99 грн. Отримуємо 65,98 грн.
Тобто, якщо роботодавець платить 100 грн, то на руки людина отримує 65,98 грн, а всіх податків заплачено 34,02 грн, або 34,02%.
Можна порахувати по-іншому. Якщо людина отримує 65,98 грн на руки, а податки 34,02 грн, то який відсоток складають податки від чистої зарплати? 34,02/65,98*100% = 51,55%
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Висновок?
Той, хто в політично-економічній дискусії говорить про податкове навантаження в 41,5% — не знає матеріала.
Головний висновок?
Ставка податку не має значення, поки ми не погодили термінологію. Бо податки складають 34 грн, а ставка одночасно і 34% і 51%.
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18% зарплати, ставка антисипативна.
Військовий збір — 1,5% зарплати, ставка антисипативна.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22% зарплати, ставка декурсивна.
Коментарі - 13
не курите приму
и никакой акциз
к вам не прилипнет.
скасують 2% податку для бізнесу із оборотом менше ніж 10 мільярдів гривень;
відновлять документальні перевірки на територіях, де не ведуться бойові дії;
повернуть штрафи за невиконання податкових обов’язків
Податки платять ФОП різних категорій
ФОП різних груп платять різні суми податків для держави. Ситуація така:
ФОП 1 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 268,4 гривні;
ФОП 2 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 1340 гривень;
ФОП 3 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 5% від доходу або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.
Які штрафи чекають на українців, які не реєструють свій бізнес
Бухгалтер Михайло Смокович у коментарі розповів, що сам знає кількох незареєстрованих підприємців, але наголосив, що за таку діяльність можна отримати дуже серйозний штраф.
Однак це порушення, за яке передбачено відповідальність. Почнемо з того, що можна отримати штраф від 17 000 до 85 000 гривень за ведення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Цей штраф передбачено статтею 165 кодексу України про адміністративні правопорушення, — пояснив він.
Також він додав, що люди без реєстрації не сплачують податки, тому це може лише посилити ситуацію. Якщо податкова дізнається про вашу діяльність, то до вищезазначеної суми вам доведеться доплатити 18% ПДФО, 1,5% військового збору та штраф за несвоєчасну сплату податку 20% за весь період функціонування бізнесу.
Приміром у Польщі такий показник ще вище 55,30%.
Заробляючи чистими 2715,94 зл, зарпалата брутто становить 3500,00 зл. (податки та інші обов’язкові платежі, які платить працівник становлять 784,06 зл), загальна сума з/п з врахуванням спачених і роботодавцем і працівником платежів становить 4216,8 зл. (податки та інші обов’язкові платежі, які платить роботодавець становлять 716,8 зл).
Загальний розмір податків становить 1500,86 зл.
Який відсоток складають податки від чистої зарплати: 55,3% (1500,86/2715,94*100%)
Посилання на джерело https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0083