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11 травня 2023, 8:36 Читать на русском

Скільки податків сплачують українці з кожної гривні зарплати

Українці щомісяця платять податки зі своїх зарплат, але далеко не всі знають, про які суми йдеться. Яку насправді частину доходу працівника забирає держава, пояснив у фейсбуці президент Київської школи економіки (KSE), ексміністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов. «Мінфін» вибрав головне.

Українці щомісяця платять податки зі своїх зарплат, але далеко не всі знають, про які суми йдеться.

Так все ж таки, яка ставка податку на працю в Україні.

Правильні відповіді: 51,55% і 34,02%. Я можу вам обгрунтувати одночасно обидві цифри.

А як це може бути, якщо податки 18% на дохід, 1,5% — військовий збір, та 22% ЄСВ? Бо, якщо все скласти, то буде 41,5%. І ось цей результат неправильний!!! Зараз поясню.

Задача. Уявіть, що роботодавець витрачає 100 грн на співробітника. Скільки він отримає на руки?

Рахуємо! 100 грн — це зарплата плюс ЄСВ 22% від зарплати. Тобто зарплата 81,97 грн плюс 22% від 81,97 грн = 18,03 грн, разом 100 грн.
Тепер з зарплати віднімаємо війсковий збір 1,5% від 81,97 грн та ПДФО 18% від 81,97 грн, що разом буде 15,99 грн. Отримуємо 65,98 грн.

Тобто, якщо роботодавець платить 100 грн, то на руки людина отримує 65,98 грн, а всіх податків заплачено 34,02 грн, або 34,02%.

Можна порахувати по-іншому. Якщо людина отримує 65,98 грн на руки, а податки 34,02 грн, то який відсоток складають податки від чистої зарплати? 34,02/65,98*100% = 51,55%

Читайте також: Скільки грошей потрібно українцям, щоб досягти «американської мрії»

Висновок?

Той, хто в політично-економічній дискусії говорить про податкове навантаження в 41,5% — не знає матеріала.

Головний висновок?

Ставка податку не має значення, поки ми не погодили термінологію. Бо податки складають 34 грн, а ставка одночасно і 34% і 51%.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18% зарплати, ставка антисипативна.

Військовий збір — 1,5% зарплати, ставка антисипативна.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22% зарплати, ставка декурсивна.

Відсоткова ставка та оподаткування зарплати

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+80
Rubi0
Rubi0
11 травня 2023, 8:55
#
Это если человек питается воздухом и ходит пешком, иначе сюда добавляется пдв, акцизы на топливо алкоголь спиртное, таможенные сборы на весь импорт, а это практически все кроме продуктов. Почему он все это считает за налоги?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
11 травня 2023, 11:45
#
Потому, что оно работает на власть и пытается навешать нам лапшу на уши!!!
+
+6
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
11 травня 2023, 8:55
#
На 65,98 людина щось купить у магазині і одночасно 20% з цих 65,98 піде на ПДВ, або ще й якись акциз прилипне. І тоді залишиться реально людині біля 50 грн з початкових 100 грн
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 травня 2023, 11:53
#
Не пейте водку,
не курите приму
и никакой акциз
к вам не прилипнет.
+
0
Ranet
Ranet
11 травня 2023, 12:06
#
Плюс ходите пешком))
+
+44
sza
sza
11 травня 2023, 9:18
#
Если учесть НДС, акцизы и инфляцию то за 2022 выходит что государство забрало 73 грн из 100 грн которые планировал выплатить работнику предприниматель
+
+14
bonv
bonv
11 травня 2023, 9:32
#
І цим бомжам при владі все одно мало.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 травня 2023, 9:39
#
Почему нет аналогичных рассчетов по ФОПам…
+
0
bonv
bonv
11 травня 2023, 10:50
#
З 1 липня на підприємців чекають такі зміни:
скасують 2% податку для бізнесу із оборотом менше ніж 10 мільярдів гривень;
відновлять документальні перевірки на територіях, де не ведуться бойові дії;
повернуть штрафи за невиконання податкових обов’язків
Податки платять ФОП різних категорій
ФОП різних груп платять різні суми податків для держави. Ситуація така:
ФОП 1 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 268,4 гривні;
ФОП 2 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 1340 гривень;
ФОП 3 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 5% від доходу або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.
Які штрафи чекають на українців, які не реєструють свій бізнес
Бухгалтер Михайло Смокович у коментарі розповів, що сам знає кількох незареєстрованих підприємців, але наголосив, що за таку діяльність можна отримати дуже серйозний штраф.
Однак це порушення, за яке передбачено відповідальність. Почнемо з того, що можна отримати штраф від 17 000 до 85 000 гривень за ведення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Цей штраф передбачено статтею 165 кодексу України про адміністративні правопорушення, — пояснив він.
Також він додав, що люди без реєстрації не сплачують податки, тому це може лише посилити ситуацію. Якщо податкова дізнається про вашу діяльність, то до вищезазначеної суми вам доведеться доплатити 18% ПДФО, 1,5% військового збору та штраф за несвоєчасну сплату податку 20% за весь період функціонування бізнесу.
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0
Czytacz
Czytacz
11 травня 2023, 10:47
#
В інших країнах податки ще вище.
Приміром у Польщі такий показник ще вище 55,30%.
Заробляючи чистими 2715,94 зл, зарпалата брутто становить 3500,00 зл. (податки та інші обов’язкові платежі, які платить працівник становлять 784,06 зл), загальна сума з/п з врахуванням спачених і роботодавцем і працівником платежів становить 4216,8 зл. (податки та інші обов’язкові платежі, які платить роботодавець становлять 716,8 зл).
Загальний розмір податків становить 1500,86 зл.
Який відсоток складають податки від чистої зарплати: 55,3% (1500,86/2715,94*100%)
Посилання на джерело https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0083
+
+14
kadaad1988
kadaad1988
11 травня 2023, 11:49
#
Нас не волнуют налоги в других странах -это их проблемы !!! Вечно провласное *** пытается нам рассказывать сказки про ценники в Европе, пусть лучше расскажут как людям выплачивают девиденты за добычу полезных ископаемых в арабских странах и про их зарплаты!!!
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Ranet
Ranet
11 травня 2023, 10:54
#
Главный вывод: экс-министр экономики, почему-то только сейчас, решился написать то, что знает любой предприниматель. Умножив нетто стоимости труда на рынке на 1.52 получим удельный ФОТ. Но лучше поздно, чем никогда.
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0
kadaad1988
kadaad1988
11 травня 2023, 11:50
#
Отсюда вывод — лучше работать в тени.
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