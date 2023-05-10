«єВідновлення» — хто та як отримає кошти на ремонт пошкодженого житла

Уряд розробив програму надання компенсації українцям, чиї домівки пошкоджено через збройну агресію рф — «єВідновлення». Сервіс працює з 10 травня. Виплати будуть здійснюватись на спеціальні картки через банки-партнери. Одним з таких стане monobank , бо в його застосунку вже є можливість відкрити картку «єВідновлення». Більш того, клієнтів, які вирішать отримувати ці кошти через mono, чекають приємні бонуси вже від самого банку — 5% кешбеку на витрати по картці та шанс отримати двокімнатну квартиру.

Шо таке «єВідновлення»

Через розв‘язану росією жорстоку війну багато українців лишилися житла. З березня 2022 року у застосунку та на порталі Дія було зареєстровано більше 358 тисяч повідомлень про частково або повністю зруйновані домівки. Держава розробила план відновлення та компенсації цих збитків через сервіс «єВідновлення». Джерелами для відшкодування стануть кошти державного бюджету, а також міжнародних донорів та кредиторів.

Суму фінансової підтримки по кожному випадку визначить спеціальна комісія після підрахунку обсягів пошкоджень. Використати кошти можна буде протягом 1 року з моменту їх нарахування. Але лише за призначенням: на закупівлю будівельних матеріалів, вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. Якщо до відновлення будуть залучатись підрядники, то для розрахунку з ними карткою «єВідновлення» в них мають бути відповідні торгівельні чи MCC-коди.

Хто отримає компенсацію

Громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій, не було відремонтоване раніше і підлягає відновленню: приватні будинки, квартири та інші житлові приміщень, наприклад, кімната в гуртожитку.

Пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю внаслідок війни;

ветеранам війни;

членам сімей загиблих військових;

мобілізованим;

багатодітним родинам;

людям з інвалідністю І та ІІ групи;

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікуна/піклувальникам;

прийомним батькам та патронатним вихователям;

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Як отримати компенсацію

Перше, що треба зробити — сповістити про сам факт пошкодження житла. Це можна зробити в застосунку Дія.

Наступний крок — відкриття спеціального рахунку «єВідновлення» і картки до нього в одному з банків-партнерів програми. Зокрема, це можна зробити в monobank, у якого процес відкриття карток спрощений настільки, наскільки це взагалі можливо. Не кажучи вже про те, що це просто вигідно — з mono на витратах по картці «єВідновлення» можна заробляти 5% кешбеку. Відповідну категорію кешбеку банк підключить автоматично після відкриття картки. До речі, у додатку monobank є зручна мапа торгових точок та перелік інтернет-магазинів, де можна використати нараховані кошти, що спростить пошук для клієнта.

Більш того, одному з клієнтів, які отримають від держави кошти на картку «єВідновлення», monobank подарує двокімнатну квартиру. У тому місті, яке обере сам переможець. Визначати його будуть випадково, відбудеться це 1 серпня 2023 року.

Далі подається заявка на компенсацію в Дії. Після її отримання при органі місцевого самоврядування буде створена спеціальна комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, яка розгляне заявку, обстежить пошкоджене майно, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить вартість відновлення.

Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

У разі, якщо комісія схвалить надання компенсації, громадянин, який подав заяву, отримає спочатку підтвердження, а потім і кошти.

Порядок компенсації розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».