Держбанки ліквідували Агентство по рефінансуванню житлових кредитів

Акціонери ПрАТ «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (АРЖК) на загальних зборах ухвалили рішення про ліквідацію АРЖК. Про це повідомляє FinClub.

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Дане рішення підтримало 90,28571% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Проти проголосувало 9,714285% від кількості присутніх голосів акціонерів.

Рішення про ліквідацію АРЖК ухвалили державні банки, які приєднались до державної іпотечної програми «єОселя», і мали більшість в капіталі Агентства.

За даними системи YouControl, державним банкам належить 90,27% акцій АРЖК:

Ощадбанку — 70,85%,

Укргазбанку — 9,71%,

Укрексімбанку — 9,71%.

Ще 5,5% акцій у голови правління АРЖК Сергія Волкова, інші акції - у решти міноритаріїв.

До «єОселя» вже приєдналися Ощадбанк, Укргазбанк та Приватбанк. Ексголова правління Укрексімбанку Євген Мецгер в листопаді 2022 року очолив «Українську фінансову житлову компанію» («Укрфінжитло»), яка реалізує програму «єОселя».

Річні загальні збори акціонерів АРЖК відбулися 28 квітня в дистанційному форматі. Протокол цих зборів був затверджений 8 травня.

Таке рішення акціонерів АРЖК є логічним з огляду на те, що в Україні сьогодні відсутні умови для організації ринкового недержавного довгострокового фінансування іпотеки шляхом випусків іпотечних облігацій, саме на яких і спеціалізувалося АРЖК.

За програмою «єОселя», 20-річні іпотечні кредити надаватимуться за рахунок коштів, вже акумульованих у вигляді капіталу державної фінансової компанії «Укрфінжитло» в сумі 50 млрд грн.

Ставки за цими кредитами субсидіюються держбюджетом, оскільки ринкові іпотечні ставки занадто високі, зважаючи на високу облікову ставку НБУ (25%).

Враховуючи фактичні обсяги щомісячного оформлення іпотечних кредитів єОселя (банки в лютому видали 126 іпотечних кредитів на 169,8 млн грн), коштів «Укрфінжитла» для фінансування іпотеки має вистачити довго. А можливості державних банків залучати кошти з інших джерел обмежені.

За програмою «єОселя» вже надійшло понад 45 тис. заявок на іпотечні кредити під 3% річних від військових контрактників, співробітників поліції та медичних працівників та працівників закладів освіти.

За планами «Укрфінжитла», починаючи з наступного року такі кредити отримують усі, хто має потребу у житлі і має кошти на перший внесок 20% його вартості. Ставка 3% є дуже привабливою для позичальників. Середня фіксована ставка за іпотечними кредитами в США, які є головним донором державного бюджету України, становить 6,9%.

Активи АРЖК

Станом на кінець 2022 року вартість чистих активів АРЖК становила 37,836 млн грн, сума зобов'язань — 625 тис. грн, розмір власного капіталу — 37,836 млн грн.

Активів емітента достатньо для розрахунку за його зобов'язаннями. Сума, яка залишиться після задоволення вимог кредиторів, буде розподілена між акціонерами пропорційно їх часткам в капіталі.

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