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10 травня 2023, 11:53 Читать на русском

Держбанки ліквідували Агентство по рефінансуванню житлових кредитів

Акціонери ПрАТ «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (АРЖК) на загальних зборах ухвалили рішення про ліквідацію АРЖК. Про це повідомляє FinClub.

Акціонери ПрАТ «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (АРЖК) на загальних зборах ухвалили рішення про ліквідацію АРЖК.
Фото: pixabay.com

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Дане рішення підтримало 90,28571% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Проти проголосувало 9,714285% від кількості присутніх голосів акціонерів.

Рішення про ліквідацію АРЖК ухвалили державні банки, які приєднались до державної іпотечної програми «єОселя», і мали більшість в капіталі Агентства.

За даними системи YouControl, державним банкам належить 90,27% акцій АРЖК:

  • Ощадбанку — 70,85%,
  • Укргазбанку — 9,71%,
  • Укрексімбанку — 9,71%.

Ще 5,5% акцій у голови правління АРЖК Сергія Волкова, інші акції - у решти міноритаріїв.

До «єОселя» вже приєдналися Ощадбанк, Укргазбанк та Приватбанк. Ексголова правління Укрексімбанку Євген Мецгер в листопаді 2022 року очолив «Українську фінансову житлову компанію» («Укрфінжитло»), яка реалізує програму «єОселя».

Річні загальні збори акціонерів АРЖК відбулися 28 квітня в дистанційному форматі. Протокол цих зборів був затверджений 8 травня.

Таке рішення акціонерів АРЖК є логічним з огляду на те, що в Україні сьогодні відсутні умови для організації ринкового недержавного довгострокового фінансування іпотеки шляхом випусків іпотечних облігацій, саме на яких і спеціалізувалося АРЖК.

За програмою «єОселя», 20-річні іпотечні кредити надаватимуться за рахунок коштів, вже акумульованих у вигляді капіталу державної фінансової компанії «Укрфінжитло» в сумі 50 млрд грн.

Ставки за цими кредитами субсидіюються держбюджетом, оскільки ринкові іпотечні ставки занадто високі, зважаючи на високу облікову ставку НБУ (25%).

Враховуючи фактичні обсяги щомісячного оформлення іпотечних кредитів єОселя (банки в лютому видали 126 іпотечних кредитів на 169,8 млн грн), коштів «Укрфінжитла» для фінансування іпотеки має вистачити довго. А можливості державних банків залучати кошти з інших джерел обмежені.

За програмою «єОселя» вже надійшло понад 45 тис. заявок на іпотечні кредити під 3% річних від військових контрактників, співробітників поліції та медичних працівників та працівників закладів освіти.

За планами «Укрфінжитла», починаючи з наступного року такі кредити отримують усі, хто має потребу у житлі і має кошти на перший внесок 20% його вартості. Ставка 3% є дуже привабливою для позичальників. Середня фіксована ставка за іпотечними кредитами в США, які є головним донором державного бюджету України, становить 6,9%.

Активи АРЖК

Станом на кінець 2022 року вартість чистих активів АРЖК становила 37,836 млн грн, сума зобов'язань — 625 тис. грн, розмір власного капіталу — 37,836 млн грн.

Активів емітента достатньо для розрахунку за його зобов'язаннями. Сума, яка залишиться після задоволення вимог кредиторів, буде розподілена між акціонерами пропорційно їх часткам в капіталі.

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Джерело: Мінфін
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