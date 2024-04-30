Цього року на початку травня в Україні буде кілька святкових та пам’ятних днів, але 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
30 квітня 2024, 12:52
В НБУ розповіли, як працюватимуть СЕП та банки у травні
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Святкові та пам’ятні дні
- 1 травня (середа) — День праці;
- 5 травня (неділя) — Великдень;
- 8 травня (середа) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.
Робота СЕП та банків
Регулятор нагадав, що Система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних.
Крім того, в період дії воєнного стану в Україні призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі