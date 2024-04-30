Експерти зі страхування вирішили розбурхати ваші емоції та розіграти серед підписників каналу «Експерти зі страхування Finance.ua» 3 сертифікати від WOG на пальне номіналом 1500 гривень.
Акутально
30 квітня 2024, 12:33
Експерти зі страхування Finance.ua дарують 3 сертифікати на пальне номіналом 1500 грн
Деталі
Один безцінний переможець = один безцінний сертифікат.
Для участі у розіграші обов’язково потрібно:
1. Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування«
2. Натиснути кнопку «Хочу пальне» у каналіпід постом
Результати розіграшу будуть оголошені 03.05
Переможців рандомно обере телеграм-бот Givy Bot. Офіційні умови розіграшу за посиланням.
Джерело: Мінфін
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