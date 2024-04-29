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29 квітня 2024, 19:11

В OTP Group вважають безглуздим продавати російську «дочку»

Продаж російського відділення OTP банку за тими умовами, які зараз склались, безглузді. Так вважає гендиректор банківської групи Шандор Чані, пише Portfolio.

Продаж російського відділення OTP банку за тими умовами, які зараз склались, безглузді.

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На думку Чані, продаж OTP банка в росії може принести угорській групі стільки грошей, скільки вона виведе дивідендів за рік з тієї ж росії.

Проте OTP Group готова продати «дочку», якщо хтось дасть за нього 50% від ринкової вартості.

Також Чані заявив, що OTP Group хоче взяти участь у приватизації українських державних банків і збільшити свою присутність на ринку.

За підсумками минулого року OTP Group виплатить акціонерам 150 млрд угорських форинтів ($410,07 млн за нинішнім курсом). Російська дочка принесла групі 50 млрд форинтів дивідендів ($136,7 млн). За підсумками 2024-го угорська група розраховує вивести з рф до 100 млрд форинтів дивідендів ($273,4 млн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
29 квітня 2024, 21:03
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Тоді в Україні закривай. Як то кажуть або хрестик зніми, або труси одягни.
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