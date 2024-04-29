В OTP Group вважають безглуздим продавати російську «дочку»

Продаж російського відділення OTP банку за тими умовами, які зараз склались, безглузді. Так вважає гендиректор банківської групи Шандор Чані, пише Portfolio.

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На думку Чані, продаж OTP банка в росії може принести угорській групі стільки грошей, скільки вона виведе дивідендів за рік з тієї ж росії.

Проте OTP Group готова продати «дочку», якщо хтось дасть за нього 50% від ринкової вартості.

Також Чані заявив, що OTP Group хоче взяти участь у приватизації українських державних банків і збільшити свою присутність на ринку.

За підсумками минулого року OTP Group виплатить акціонерам 150 млрд угорських форинтів ($410,07 млн за нинішнім курсом). Російська дочка принесла групі 50 млрд форинтів дивідендів ($136,7 млн). За підсумками 2024-го угорська група розраховує вивести з рф до 100 млрд форинтів дивідендів ($273,4 млн).