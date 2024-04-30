Як зміняться ставки за депозитами у травні

У травні більшість банків відкоригує ставки за гривневими вкладами: їх максимальна дохідність не перевищить 15% річних. Про це повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

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Як зміняться ставки

За його словами, після квітневого зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 17,5% до 16,5%, на основі якої переважно формується дохідність гривневих вкладів, очікуване зниження ставок за депозитами в національній валюті складе в середньому 1%.

Так, середня дохідність вкладів з терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. можлива на рівні 12−12,5% річних, а середня дохідність вкладів на термін від 9 міс. до 1 року — до 12% річних.

«У травні посилиться тенденція до зниження дохідності гривневих вкладів: за різними оцінками, майже дві третини комерційних банків відкоригують її відповідно до ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Водночас до середини місяця триватиме короткочасний „квітневий тренд“: через очікуване та об'єктивне зниження ставок за гривневими депозитами кількість клієнтів, що оформлюють вклади за „старими“ ставками, може зрости в середньому на 5−10%», — зауважив банкір.

Щоправда, на думку експерта, зниження дохідності за гривневими вкладами навряд чи суттєво вплине на їх популярність серед громадян.