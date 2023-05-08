Фонд гарантування у квітні продав активів на суму майже 455 мільйона

Упродовж квітня у системі Прозорро.Продажі відбулося 53 успішні аукціони на загальну суму 454,8 млн грн, лотами на яких були активи банків, що ліквідуються. Про це повідомляє ФГВФО .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Що продав ФГВФО Із них 358,9 млн грн — сума продажу прав вимоги за кредитами юридичних осіб, 87,6 млн грн — об'єктів нерухомості, що перебували на балансі банків та 8,3 млн грн — інших активів (кредити фізичних осіб, транспортні засоби, монети, основні засоби, цінні папери).

У розрізі банків найбільша сума продажу за місяць у АТ «МР БАНК» — 343,2 млн грн. Ще на суму 66,9 млн грн відбулися успішні аукціони щодо активів ПАТ «Промінвестбанк», і на суму 22,6 млн грн — активів АТ «Банк Січ». Читайте: Фонд гарантування змінив ліквідатора Айбокс Банку

За квітень було реалізовано такі лоти:

кредит, забезпечений генеруючою сонячною електростанцією, ціна продажу сягнула 336,6 млн грн;

кредит із заводом добрив і кормових добавок на Вінниччині в заставі, ціна реалізації — 6,2 млн грн;

палац культури та будівлі навчального комбінату у Кременчуці, ціна продажу — 16,2 млн грн та 8,2 млн грн відповідно;

спорткомплекс у Дніпрі — з 35-ї спроби, ціна продажу сягнула 2,5 млн грн;

квартири в таунхаусах в Козині, ціна продажу — від 2,4 млн грн до 3,0 млн грн.

Зазначається, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.