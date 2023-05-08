Фонд гарантування змінив уповноважену особу на ліквідацію ПрАТ «Айбокс Банк». Відповідне рішення № 531 виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалила 4 травня.
Фонд гарантування змінив ліквідатора Айбокс Банку
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Кого призначили
Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Айбокс Банку з 5 травня став провідний професіонал з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Віталій Паламарчук.
З 8 березня 2023 року ліквідацію Айбокс Банку здійснював Андрій Федорченко, повноваження якому надавалися на три роки — до 7 березня 2026 року.
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Нагадаємо
Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.
Джерело: Мінфін
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