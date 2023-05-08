Фонд гарантування змінив ліквідатора Айбокс Банку

Кого призначили

Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Айбокс Банку з 5 травня став провідний професіонал з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Віталій Паламарчук.

З 8 березня 2023 року ліквідацію Айбокс Банку здійснював Андрій Федорченко, повноваження якому надавалися на три роки — до 7 березня 2026 року.

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Нагадаємо

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.