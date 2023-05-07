Нацбанк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також вимог валютного законодавства у квітні 2023 року застосував до трьох банків та 20 небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ у квітні застосував заходи впливу до 3 банків та 20 небанківських фінустанов
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До кого застосували заходи впливу
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РВС Банк — штраф у розмірі 100 тис. грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Порушення полягає в поданні банком на запит спеціально уповноваженого органу додаткової інформації з порушенням установленого строку;
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Банк «Кліринговий дім» — штраф у розмірі 50 тис. грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 закону № 361-IХ у частині неналежного виконанням банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії;
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Комінвестбанк — письмове застереження за порушення вимог абзацу першого частини першої статті 8 закону № 361-IХ у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
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ТОВ «ФК «Фінансовий світ»: штраф у розмірі 51 тис. грн, письмове застереження;
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Ломбард Оскар — штраф у розмірі 51 тис. грн;
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ТОВ «ФК «УФОГ» — штраф у розмірі 51 тис. грн;
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ПТ «Ломбард-Онлайн», ТОВ «Отокоч Україна», ТОВ «ФК Єврофактор» — штрафи в розмірі 1 700 грн;
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ТОВ «Маніфою» — письмове застереження;
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ТОВ «ФК «Масон» — письмове застереження за порушення вимог;
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ТОВ «ФК «Вікторія» — письмове застереження;
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ПрАТ «Укрїнська фінансова група» — письмове застереження;
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ТОВ «Біг Фінанс Компані», ТОВ «КУ «Ролмен», ТОВ «ФК «Артем», ПТ «Ломбард Союз», ТОВ «ФК «Плаза Інвест» — письмові застереження;
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ТОВ «Альянс Іншуренс», ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор», ПТ «Ломбард — Каркузаєв і компанія», ПТ «Ломбард «Сміла-Кредит-Центр» Косенко і компанія — письмові застереження;
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КС «Тріумф» — письмове застереження.
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