НБУ у квітні застосував заходи впливу до 3 банків та 20 небанківських фінустанов

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Комінвестбанк — письмове застереження за порушення вимог абзацу першого частини першої статті 8 закону № 361-IХ у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;

Банк «Кліринговий дім» — штраф у розмірі 50 тис. грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 закону № 361-IХ у частині неналежного виконанням банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії;

РВС Банк — штраф у розмірі 100 тис. грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Порушення полягає в поданні банком на запит спеціально уповноваженого органу додаткової інформації з порушенням установленого строку;

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