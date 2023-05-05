Головне за тиждень: Зарплати, прибуток банків, міжнародні резерви та ставки ФРС і ЄЦБ

Якби ви купили акції Johnson & Johnson на $5 тис. наприкінці лютого 2013 року і тримали їх досі, отримали б загальний прибуток у розмірі близько $13 570 за рахунок підвищення ціни акцій та дивідендних виплат, що постійно зростають, підрахував сайт для інвесторів The Motley Fool. Але незабаром заробітки власників акцій J&J можуть значно зрости, — розповідаємо, чому.

Як зростуть зарплати українців у найближчі роки. Прогноз НБУ

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

Банки за перший квартал отримали 34 мільярди чистого прибутку — НБУ

Платоспроможні банки в І кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку проти 152 млн грн збитку в І кварталі 2022 року. Станом на 1 квітня 2023 року лише п’ять банків з 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 40 млн грн.

ЄЦБ всьоме поспіль підвищив ключову ставку

Європейський центробанк (ЄЦБ) підвищив ключову ставку на 25 базисних пунктів — з 3,5% до 3,75% — на засіданні у четвер, 4 травня. Це максимальний рівень ставки із 2008 року. ЄЦБ підняв ставки за позиками всьоме поспіль.

Гривня під 20%, долар під «0»: як банки планують змінювати депозитні ставки

Банки рухають депозитні ставки вгору, особливо це помітно на строкових вкладах терміном від 3 місяців. Що їх до того спонукало і чи вплине це на обсяг депозитних портфелів, дізнавався «Мінфін».

Як змінити Україну та які реформи потрібні Україні після війни (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Валентином Краснопьоровим, засновником просвітницька ініціатива «Останній Капіталіст» про таке: економіка України після розпаду СРСР, як руйнувалася економіка «червоних директорів», що нам треба зробити для того, щоб економіка працювала правильно, які реформи потрібні Україні після війни, найнеобхідніші реформи та що буде з курсом долара.

Рекорд за останні 11 років: Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда

Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви за попередніми даними становили $35,9 млрд. Це оновлений рекордний рівень за останні 11 років. Упродовж квітня резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, подальшому зниженню обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірним борговим виплатам країни в іноземній валюті.

ФРС підвищила ставку вдесяте поспіль

Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила діапазон базової ставки на 0,25 процентного пункту — до 5−5,25% річних. Це найвищий рівень ставки за 16 років та десяте її підвищення поспіль.

НБУ починає оцінку стійкості банківської системи: скільки та яких банків буде закрито

Нацбанк анонсував запуск оцінки стійкості двадцятки найбільших банків. Фактично вона розпочнеться після 5 травня: до цього терміну банки мають надати регулятору всю необхідну інформацію. Насамперед НБУ оцінюватиме якість раніше виданих банками кредитів, вартість/ліквідність застав та повноту сформованих під них резервів. Які наслідки для вкладників і банківського ринку загалом матиме така перевірка, розповість «Мінфін».

Власників знищеного внаслідок війни майна звільнили від сплати податку на нерухомість

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно за об'єкти зруйнованої чи пошкодженої унаслідок війни нерухомості.

Нова пенсійна реформа: хто і як виплачуватиме пенсії українцям

З 1 січня 2024 року всі працюючі українці до 55 років будуть змушені відраховувати до накопичувальних рахунків частину ЄСВ, що сплачують. Це один із головних пунктів нової пенсійної реформи, яку планує розглянути парламент. Відповідний законопроєкт (№ 9212) вже зареєстровано у ВР. Про інші вимоги проєкту та їх недоліки розповів Юрій Бойко, член Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Повернення доплат військовим у тилу: з чиїх кишень візьмуть 150 мільярдів

Повернення доплат у 30 тис. грн військовим поставлене на паузу. Рішення депутатів розкололо суспільну думку. Прихильники повернення доплат говорять, що робота захистників повинна гідно оплачуватись. Противники стверджують, що на збільшення зарплат у бюджеті немає коштів. Скільки коштуватиме країні нова-стара система оплати праці військових і чи є на це гроші, з’ясовував «Мінфін».

В Україні повернули податки на ввезення терміналів Starlink та генераторів

З 1 травня 2023 року завершився період пільгового імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України, відсьогодні при їх ввезенні доведеться сплатити мито та ПДВ.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 12 мільярдів

На аукціоні 2 травня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 12,01 млрд грн в еквіваленті, що на 4,28 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,29 млрд грн.