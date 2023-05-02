Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 12 мільярдів

На аукціоні 2 травня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 12,01 млрд грн в еквіваленті, що на 4,28 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,29 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

2 травня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

111,19 млн грн під 18,50% з погашенням 13 березня 2024 року;

4,46 млрд грн під 19,69% із погашенням 6 серпня 2025 року;

3,12 млрд грн під 19,75% із погашенням 18 лютого 2026 року.

В іноземній валюті:

$118,31 млн під 4,85% з погашенням 21 березня 2024 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

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