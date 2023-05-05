Як зростуть зарплати українців у найближчі роки. Прогноз НБУ

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за квітень 2023 року.

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Прогноз зростання зарплат

За прогнозом регулятора, у 2023 році зростанню зарплати сприятимуть подальша адаптація реального сектору до роботи в умовах високих ризиків та досить м’яка фіскальна політика.

Надалі основним чинником стане збільшення попиту на робочу силу в умовах прискорення економічного зростання.

«Після повноцінного відкриття кордонів значній частині бізнесів доведеться конкурувати за робітників у тому числі і з закордонними роботодавцями, що стане вагомим чинником для подальшого зростання заробітних плат. У зв’язку з цим очікується зростання різниці в зарплатах для мобільної та маломобільної робочої сили», — йдеться в повідомленні.

Зарплати в наступні два роки

Нацбанк прогнозує, що у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні — на 5,7%.

Очікується, що у 2025 році номінальні зарплати збільшаться на 12,4%, а реальні — на 4,3%.

Зарплати у 2022 році

Варто зазначити, що за оцінкою Держстату, у 2022 році середня номінальна зарплата зросла на 5,9% (реальна — скоротилася на 11,8%), що краще за попередні оцінки НБУ.

За словами НБУ, зростання зарплат відбувалося насамперед завдяки бюджетному сектору, зокрема через підвищення оплати праці медиків на початку 2022 року, в секторі держуправління та оборони, а також в ІТ та фінансовій і страховій діяльності.

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Зарплати у 2023 році

При цьому зазначається, що у виробничих секторах та секторах послуг номінальні зарплати знизилися. Непрямі оцінки свідчать, що в І кварталі 2023 року фінансовий стан домогосподарств залишався складним, хоча його підтримало збільшення пенсій у середньому на 19,7% з березня 2023 року.

Вагомим чинником зменшення доходів у І кварталі 2023 року стало скорочення економічної активності через дефіцит електроенергії на початку кварталу.

За опитуванням НБУ, через перебої з енергопостачанням підприємства у І кварталі 2023 року оптимізували витрати, у тому числі на персонал, як через скорочення працівників, так і їх зарплат, у тому числі відповідно до фактично відпрацьованого робочого часу.

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Натомість частина бізнесів підтримували своїх працівників у негрошовій формі, зокрема, відкрили «Пункти незламності» у своїх офісах для роботи чи відпочинку співробітників, додали в НБУ.

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