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5 травня 2023, 10:02 Читать на русском

Як зростуть зарплати українців у найближчі роки. Прогноз НБУ

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ за квітень 2023 року.

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.
Фото: volynnews.com

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Прогноз зростання зарплат

За прогнозом регулятора, у 2023 році зростанню зарплати сприятимуть подальша адаптація реального сектору до роботи в умовах високих ризиків та досить м’яка фіскальна політика.

Надалі основним чинником стане збільшення попиту на робочу силу в умовах прискорення економічного зростання.

«Після повноцінного відкриття кордонів значній частині бізнесів доведеться конкурувати за робітників у тому числі і з закордонними роботодавцями, що стане вагомим чинником для подальшого зростання заробітних плат. У зв’язку з цим очікується зростання різниці в зарплатах для мобільної та маломобільної робочої сили», — йдеться в повідомленні.

Зарплати в наступні два роки

Нацбанк прогнозує, що у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні — на 5,7%.

Очікується, що у 2025 році номінальні зарплати збільшаться на 12,4%, а реальні — на 4,3%.

Зарплати у 2022 році

Варто зазначити, що за оцінкою Держстату, у 2022 році середня номінальна зарплата зросла на 5,9% (реальна — скоротилася на 11,8%), що краще за попередні оцінки НБУ.

За словами НБУ, зростання зарплат відбувалося насамперед завдяки бюджетному сектору, зокрема через підвищення оплати праці медиків на початку 2022 року, в секторі держуправління та оборони, а також в ІТ та фінансовій і страховій діяльності.

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Зарплати у 2023 році

При цьому зазначається, що у виробничих секторах та секторах послуг номінальні зарплати знизилися. Непрямі оцінки свідчать, що в І кварталі 2023 року фінансовий стан домогосподарств залишався складним, хоча його підтримало збільшення пенсій у середньому на 19,7% з березня 2023 року.

Вагомим чинником зменшення доходів у І кварталі 2023 року стало скорочення економічної активності через дефіцит електроенергії на початку кварталу.

За опитуванням НБУ, через перебої з енергопостачанням підприємства у І кварталі 2023 року оптимізували витрати, у тому числі на персонал, як через скорочення працівників, так і їх зарплат, у тому числі відповідно до фактично відпрацьованого робочого часу.

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Натомість частина бізнесів підтримували своїх працівників у негрошовій формі, зокрема, відкрили «Пункти незламності» у своїх офісах для роботи чи відпочинку співробітників, додали в НБУ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+96
kadaad1988
kadaad1988
5 травня 2023, 10:51
#
Прикольная брехня для лохов! У чинуш и депутатов видимо вырастет.
+
+22
zevs1
zevs1
5 травня 2023, 11:33
#
Как только дошел до фразы, достаточно мягкая фискальная политика, особенно с 1 июля она станет очень мягкой когда выйдут на охоту проверяющие всех мастей.
+
0
Anatoll France
Anatoll France
5 травня 2023, 12:00
#
Зе влада намагається переманити на свю сторону двох великих союзників русні - «скоро і будет»! Тому лапша л'ється на вуха нон-стоп!
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0
zevs1
zevs1
5 травня 2023, 12:39
#
Anatoll France
Наполняйте смыслом написанное.
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0
bonv
bonv
5 травня 2023, 12:41
#
Знову лапша на вуха зе-елехторату?
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0
bonv
bonv
5 травня 2023, 12:42
#
Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 15,9 млрд доларів до 12,9 млрд доларів.
Про це повідомляє в «Інфляційному звіті» Національного банку України (квітень 2023 року).
За даними НБУ, за 2022 рік в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).
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0
Бедный папа
Бедный папа
5 травня 2023, 12:50
#
Как-то команда Зеленского предложила повысить зарплаты украинским учителям до $4 тыс. за счет ареста и конфискации средств у коррупционеров. Сначала эксперты Зеленского посчитали, что обойдется это все в $200 млн в год. Но на самом деле это должно было бы стоить минимум $2 млрд (в Украине около 500 тыс. учителей, так что это простая математика). А когда им указали на ошибку — видео просто отредактировали.
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0
bonv
bonv
5 травня 2023, 13:08
#
Нищеброди дорвалися до влади. По приколу. І гірше ж точно не буде ©
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