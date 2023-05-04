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4 травня 2023, 12:44 Читать на русском

Як змінити Україну та які реформи потрібні Україні після війни (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Валентином Краснопьоровим, засновником просвітницька ініціатива «Останній Капіталіст» про таке:

  • Економіка України після розпаду СРСР
  • Як руйнувалася економіка «червоних директорів»
  • Що нам треба зробити для того, щоб економіка працювала правильно
  • Які реформи потрібні Україні після війни
  • Найнеобхідніші реформи
  • Що буде з курсом долара.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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mlp711141
mlp711141
4 травня 2023, 13:35
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Как изменить Украину и какие реформы нужны Украине после войны

Либо ратифицировать и принять в медицине МКБ-11 и обязать всех без исключения девушек и парней иметь медкнижку (как заменитель военного билета при приёме на любую работу), или отменить парням необходимость иметь военный билет при приёме на работу. А в военный билет переносить данные с медкнижки, а не наоборот. Также отменить практику дискриминации по полу и возрасту при приёме на работу.
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 травня 2023, 14:00
#
А что такое дискриминация ? Работодатель — частник имеет право на свой личный вкус подбирать наемный персонал. Это конституционное право каждого.
Для госструктур можно вводить ответсвенность за дискриминацию, но не для частников.
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mlp711141
mlp711141
4 травня 2023, 14:12
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Тогда должен хотя бы конкурсом прикрываться, чтобы законно было. Старым перд*ном по состоянию здоровья можно стать и в 24, как я, а можно и в 55 сохранить молодость — всё индивидуально. Однако «старый перд*ун» — титул не только плохой, но и хороший, может означать умудрённого жизненным опытом профессионала. Вот я давно замечаю, что в Украине, что в Польше, почтальоном скорее примут девушку, чем парня, на некоторых других работах — наоборот. Вот и дискриминация. А есть дискриминация и по возрасту — не нужны ни слишком молодые, ни слишком пожилые, ни люди с нетипичными чертами лица и «прочими деталями внешнего вида» (например, телосложением), из-за чего может быть дискриминация по состоянию здоровья (инвалидность и не только, например НФП, или, например, худоба или полнота, место жительства: слишком далеко, проживание в пригороде или в насыщенном криминалом районе), хотя какое значение это может иметь в офисе, тем более, если человек хорошо справляется с работой?
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 травня 2023, 15:01
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Кучу раз встречал вакансии на работа.юа типа «руководитель женщина ищет помощника/ассистента тоже женщину» . Не вижу ничего зазорного. Каждый подбирает персонал на свой вкус.
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Сергій Т
Сергій Т
4 травня 2023, 14:51
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Україна впорається, якщо внутрішні «доброзичливці» не будуть заважати, розхитувати і дискредитувати діяльність вищого керівництва нашої держави. Тобто, банальна боротьба за владу діє на розвиток держави найгірше будь-яких зовнішніх чинників.
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 травня 2023, 14:54
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«Вище керівництво нашої держави» докерувалось до повномасштабної війни та обстрілів українських міст. Але розхитувати човен неможна, бо найвеличніший випаде
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korvin29
korvin29
4 травня 2023, 15:00
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Единственный способ провести реформы это 100% зависимость от финансирования Западом, только под давлением Запада,т.е. методом кнута и пряника, руководство Украины может что-то сделать.
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