У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Валентином Краснопьоровим, засновником просвітницька ініціатива «Останній Капіталіст» про таке:
Як змінити Україну та які реформи потрібні Україні після війни (відео)
- Економіка України після розпаду СРСР
- Як руйнувалася економіка «червоних директорів»
- Що нам треба зробити для того, щоб економіка працювала правильно
- Які реформи потрібні Україні після війни
- Найнеобхідніші реформи
- Що буде з курсом долара.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
Либо ратифицировать и принять в медицине МКБ-11 и обязать всех без исключения девушек и парней иметь медкнижку (как заменитель военного билета при приёме на любую работу), или отменить парням необходимость иметь военный билет при приёме на работу. А в военный билет переносить данные с медкнижки, а не наоборот. Также отменить практику дискриминации по полу и возрасту при приёме на работу.
Для госструктур можно вводить ответсвенность за дискриминацию, но не для частников.