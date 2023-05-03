Власників знищеного внаслідок війни майна звільнили від сплати податку на нерухомість

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно за об'єкти зруйнованої чи пошкодженої унаслідок війни нерухомості. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Звільнення від сплати податку за землю

Відповідно до закону, звільнення від сплати податку за землю для фізичних (за весь 2022 рік) та юридичних осіб (з 1 березня 2022 року до 1 січня 2023 року) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

З 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

Звільнення від сплати податку на нерухомість

Звільнення від сплати податку на нерухомість для фізичних осіб (за 2021 та 2022 рік) та юридичних осіб (з 1 березня 2022 року до 1 січня 2023 року) діятиме, якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

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Звільнення від єдиного податку четвертої групи

Водночас звільнення від єдиного податку четвертої групи відбувається з 1 березня 2022 року за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, до завершення таких подій.

Норми не поширюються на земельні ділянки, бойові дії на яких або тимчасова окупація РФ яких завершилися до 1 травня 2022 року.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 5 травня.

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