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1 травня 2023, 16:45 Читать на русском

В Україні повернули податки на ввезення терміналів Starlink та генераторів

З 1 травня 2023 року завершився період пільгового імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України, відсьогодні при їх ввезенні доведеться сплатити мито та ПДВ. Про це йдеться у повідомленні митниці, пише Бізнес.Цензор.

З 1 травня 2023 року завершився період пільгового імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України, відсьогодні при їх ввезенні доведеться сплатити мито та ПДВ.

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«1 травня 2023 року завершується період звільнення імпорту окремих товарів від оподаткування ПДВ та ввізним митом, а в окремому випадку — і від акцизного податку. Відтак, знову нараховуватиметься ПДВ та ввізне мито», — зазначається у повідомленні.

Зокрема, пільги скасовано для товарів, які імпортуються підприємствами або громадянами та які переміщуються (пересилаються) на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях:

  • ️електрогенераторні установки та частини до них;
  • окремі трансформатори, їх частини, інвертори;
  • окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;
  • ️системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).

Крім того, ПДВ та мито знову нараховуватимуться при ввезенні товарів, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством для цілей та ремонту інфраструктури.

Зауважимо, що водночас чинними залишаються внесені урядом зміни до так званої «ковідної» постанови № 1260, якими звільнено від сплати ПДВ та мита електрогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, а також електрична апаратура.

Нагадаємо

У грудні 2022 року Верховна Рада Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового та Митного кодексів, скасувавши мито та ПДВ при ввезенні генераторів, Starlink та іншого обладнання для енергетики до травня 2023 року.

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Джерело: Мінфін
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