Банки за перший квартал отримали 34 мільярди чистого прибутку — НБУ

Платоспроможні банки в І кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку проти 152 млн грн збитку в І кварталі 2022 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Станом на 1 квітня 2023 року лише п’ять банків з 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 40 млн грн.

Головні чинники прибутковості

Головні чинники прибутковості сектору — зростання доходів в результаті поступового відновлення банківської діяльності та порівняно несуттєві обсяги доформування резервів. Банки збільшили операційний дохід на 48% у річному вимірі.

Процентний дохід

Чистий процентний дохід за І квартал у річному обчисленні збільшився на 41%. Попри значне збільшення процентних витрат внаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли ще суттєвіше.

Комісійний дохід

Чистий комісійний дохід зріс на 20% порівняно з результатом І кварталу 2022 року. Обсяги банківських послуг відновлюються з поступовим відновленням економічної активності, у тому числі і після обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці минулого — початку поточного року.

«Підвищенню прибутковості банків також сприяє позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який у І кварталі був у 2,3 раза вищим у річному вимірі», — йдеться в повідомленні.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у І кварталі 2023 року у річному вимірі вдвічі — до 45,9 млрд грн.

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Темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками 1 кварталу попереднього року на 82%, зокрема, в резерви під кредити — на 90%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредитні втрати на 108 млрд грн.

Рентабельність капіталу сектору на 1 квітня 2023 року становила 58% порівняно з «-» 0,25% рік тому. Нарахований за квартал податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року.

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