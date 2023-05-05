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5 травня 2023, 18:33 Читать на русском

У OTP Bank відреагували на внесення до списку міжнародних спонсорів війни

У OTP Bank Україна опублікували заяву, в якій називають неправдивою інформацію про діяльність OTP Group на ринку РФ. Про це повідомляє пресслужба українського OTP Bank.

У OTP Bank Україна опублікували заяву, в якій називають неправдивою інформацію про діяльність OTP Group на ринку РФ.
Фото: dialog.ua

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«Зараз у ЗМІ розповсюджується неправдива інформація, щодо роботи OTP Group на ринку ру», — йдеться у повідомленні.

У банку заявили, що OTP Group кардинально зменшила свою присутність на ринку РФ за 2022 рік:

  • частка ринку знизилася до 0,17 %;
  • кредитування юридичних осіб було зупинено;
  • корпоративний кредитний портфель зменшено на 75%.

«OTP Group неодноразово заявляла про пошук можливостей виходу з ринку, в т. ч. із залученням консультантів Rothschild Martin Maurel, та процедура продажу наразі заблоковано юридично. Інформація про визнання незаконних утворень „Л/ДНР“, як і про надання пільгових кредитів військовослужбовця ру — не відповідає дійсності!», — наголосили у банку.

У фінустанові також додали, що менеджмент OTP Group постійно публічно висловлює підтримку нашій країні і разом з менеджментом ОТП Банку в Україні кардинально засуджує війну.

«Наші колеги на лінії фронту боронять нашу країну в лавах ЗСУ. Це також і матеріальна підтримка на користь армії, госпіталів, дитячих будинків на понад сто мільйонів гривень від OTP Bank Україна та OTP Leasing. Для фінансування державних витрат ОТП Банком було придбано державні облігації на суму понад 5,5 млрд грн», — заявили у банку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Рішення ухвалене через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».

У НАЗК заявили, що OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії та обслуговує понад 2,2 млн клієнтів. Представлений більш ніж у 1850 населених пунктах держави-терориста, що наголошує на його важливості для економіки РФ, яка бореться з санкціями та намагається їх обійти.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+60
youknow
youknow
5 травня 2023, 19:01
#
Відповідь ні про що
отп банк заробляють на росії як можуть та надають пільги росмобікам
https://www.otpbank.ru/credit-holiday/
+
+15
zig4free
zig4free
5 травня 2023, 19:36
#
ОТП банк спонсор терроризма!

https://www.otpbank.ru/credit-holiday/

Кредитные каникулы в рамках Федерального закона № 377-ФЗ от 07.10.2022

Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
+
0
bonv
bonv
5 травня 2023, 21:31
#
А серіали Кварталу ще крутять на росії? Хто там бабло отримує? По приколу? ©
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