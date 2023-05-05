У OTP Bank Україна опублікували заяву, в якій називають неправдивою інформацію про діяльність OTP Group на ринку РФ. Про це повідомляє пресслужба українського OTP Bank.
У OTP Bank відреагували на внесення до списку міжнародних спонсорів війни
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«Зараз у ЗМІ розповсюджується неправдива інформація, щодо роботи OTP Group на ринку ру», — йдеться у повідомленні.
У банку заявили, що OTP Group кардинально зменшила свою присутність на ринку РФ за 2022 рік:
- частка ринку знизилася до 0,17 %;
- кредитування юридичних осіб було зупинено;
- корпоративний кредитний портфель зменшено на 75%.
«OTP Group неодноразово заявляла про пошук можливостей виходу з ринку,
У фінустанові також додали, що менеджмент OTP Group постійно публічно висловлює підтримку нашій країні і разом з менеджментом ОТП Банку в Україні кардинально засуджує війну.
«Наші колеги на лінії фронту боронять нашу країну в лавах ЗСУ. Це також і матеріальна підтримка на користь армії, госпіталів, дитячих будинків на понад сто мільйонів гривень від OTP Bank Україна та OTP Leasing. Для фінансування державних витрат ОТП Банком було придбано державні облігації на суму понад 5,5 млрд грн», — заявили у банку.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
Рішення ухвалене через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».
У НАЗК заявили, що OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії та обслуговує понад 2,2 млн клієнтів. Представлений більш ніж у 1850 населених пунктах держави-терориста, що наголошує на його важливості для економіки РФ, яка бореться з санкціями та намагається їх обійти.
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Коментарі - 3
отп банк заробляють на росії як можуть та надають пільги росмобікам
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Кредитные каникулы в рамках Федерального закона № 377-ФЗ от 07.10.2022
Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»