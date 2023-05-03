Підвищення податку на пальне: чи виграє від цього бюджет

Заради наповнення бюджету, представники влади обговорюють повернення ПДВ на пальне на довоєнний рівень. Водночас, на думку директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, це не дозволить збільшити відрахування до бюджету, а лише поверне схеми на ринок.

Підвищення ПДВ — не вихід

Тема повернення довоєнних податків на пальне продовжує активно обговорюватись. Поговорити є про що, тим паче, що просте моделювання показує, що при поверненні довоєнних податків бензин подорожчає на 11 грн/л, дизпальне — на 8 грн, зріджений газ — на 3. Звичайно, це дуже відчутно.

Але, на мій погляд, головне навіть не в цьому. Я та всі без винятку трейдери бачать проблему у поверненні схем із несплати ПДВ, який планують підвищити з 7% до 20%. Неймовірно, але факт: 7% ПДВ вбили увесь схематоз, який до війни був головною проблемою ринку та податкової. «Ми стільки ПДВ не платили ще ніколи», — за останній рік таке я чув від трейдерів неодноразово. Якщо знов 20% — це шлях назад — у темряву й тінь.

Тобто отримаємо сумне бінго: ціни зростуть, а бюджет не отримає запланованих коштів.

Що робити? Оптимальним виходом із цієї ситуації є наступний: залишати ПДВ низьким, а потреби бюджету закривати за рахунок збільшення акцизів. Їх збирати набагато легше і держава це робить непогано.

Якими мають бути акцизи

Як ми розрахували нові акцизи? Ми взяли розрахункові бюджетні надходження при довоєнних ставках акцизів та ПДВ і шляхом підбору вирахували нові ставки акцизів на моторні палива.

Отже, отримали наступні показники: бензин й дизпальне — 190 євро/1000 л (довоєнні ставки 213 та 139,5 євро), автогаз — 150 євро (52).

Як це позначиться на цінах, дивіться на діаграмі.

Перше: підвищення буде рівномірним для всіх марок пального.

Друге: це дозволить пом’якшити зростання цін та втримати їх на рівні менше 50 грн/л.

Третє: зріджений газ залишається вдвічі дешевше бензину, тобто зберігає всі свої конкурентні переваги.

Четверте (бонус): виконуємо вимоги МВФ та інших партнерів щодо поступового збільшення акцизів на пальне. Хоча до європейського мінімуму залишається далеченько — біля 360 євро в Угорщині.

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Ну, й головне, шанси держави отримати свої гроші майже 100%. Єдина проблема — міні-НПЗ, які варять безакцизне пальне. Але це в середньому десять точок, які за бажанням можна швидко «легалізувати».