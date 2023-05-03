За підсумками березня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України у гривневому еквіваленті стала більшою на 143,23 млрд грн, а у доларовому — на $3,92 млрд. Про це пише Фокус з посиланням на Міністерства фінансів.
Держборг України продовжує зростати. У березні сума стала більше на 143,2 мільярда
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Зростання держборгу
Станом на 31 березня держборг становив 4,38 трлн грн, або $119,91 млрд. Наприклад, зовнішній борг становить 2,87 трлн грн (65,47% від загальної суми), або $78,51 млрд. Водночас внутрішній борг сягає 1,51 трлн грн (34,53%), або $41,4 млрд.
Зазначимо, що у США раніше погодилися у 2023 році надати бюджету Україну допомогу у вигляді грантів на $9,9 млрд. Тим часом ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.
До речі, розраховуватись з усіма кредитами від Європейського Союзу в рамках фінансової підтримки на фоні війни наша країна буде впродовж 35 років. Так, у лютому 2023 року заступник міністра фінансів України Ольга Зикова назвала рівномірним розподіл того, як Україна віддаватиме кредити міжнародним партнерам.
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«У ЄС надають такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни», — зазначила вона.
Нагадаємо
У серпні 2022 року стало відомо, що уряду вдалося домовитися з кредиторами про відстрочку виплат із зовнішнього боргу до 2024 року. Згоду на реструктуризацію боргу дали власники близько 75% іноземних облігацій України вартістю близько $20 млрд. Відповідне рішення набуло чинності 11 серпня.
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