Держборг України продовжує зростати. У березні сума стала більше на 143,2 мільярда

За підсумками березня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України у гривневому еквіваленті стала більшою на 143,23 млрд грн, а у доларовому — на $3,92 млрд. Про це пише Фокус з посиланням на Міністерства фінансів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Зростання держборгу

Станом на 31 березня держборг становив 4,38 трлн грн, або $119,91 млрд. Наприклад, зовнішній борг становить 2,87 трлн грн (65,47% від загальної суми), або $78,51 млрд. Водночас внутрішній борг сягає 1,51 трлн грн (34,53%), або $41,4 млрд.

Зазначимо, що у США раніше погодилися у 2023 році надати бюджету Україну допомогу у вигляді грантів на $9,9 млрд. Тим часом ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

До речі, розраховуватись з усіма кредитами від Європейського Союзу в рамках фінансової підтримки на фоні війни наша країна буде впродовж 35 років. Так, у лютому 2023 року заступник міністра фінансів України Ольга Зикова назвала рівномірним розподіл того, як Україна віддаватиме кредити міжнародним партнерам.

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«У ЄС надають такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни», — зазначила вона.

Нагадаємо

У серпні 2022 року стало відомо, що уряду вдалося домовитися з кредиторами про відстрочку виплат із зовнішнього боргу до 2024 року. Згоду на реструктуризацію боргу дали власники близько 75% іноземних облігацій України вартістю близько $20 млрд. Відповідне рішення набуло чинності 11 серпня.

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