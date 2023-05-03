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3 травня 2023, 8:15 Читать на русском

Держборг України продовжує зростати. У березні сума стала більше на 143,2 мільярда

За підсумками березня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України у гривневому еквіваленті стала більшою на 143,23 млрд грн, а у доларовому — на $3,92 млрд. Про це пише Фокус з посиланням на Міністерства фінансів.

За підсумками березня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України у гривневому еквіваленті стала більшою на 143,23 млрд грн, а у доларовому — на $3,92 млрд.
Фото: delo.ua

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Зростання держборгу

Станом на 31 березня держборг становив 4,38 трлн грн, або $119,91 млрд. Наприклад, зовнішній борг становить 2,87 трлн грн (65,47% від загальної суми), або $78,51 млрд. Водночас внутрішній борг сягає 1,51 трлн грн (34,53%), або $41,4 млрд.

Зазначимо, що у США раніше погодилися у 2023 році надати бюджету Україну допомогу у вигляді грантів на $9,9 млрд. Тим часом ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

До речі, розраховуватись з усіма кредитами від Європейського Союзу в рамках фінансової підтримки на фоні війни наша країна буде впродовж 35 років. Так, у лютому 2023 року заступник міністра фінансів України Ольга Зикова назвала рівномірним розподіл того, як Україна віддаватиме кредити міжнародним партнерам.

Читайте: Держборг перевищив $116 млрд: про що має говорити Україна з кредиторами

«У ЄС надають такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни», — зазначила вона.

Нагадаємо

У серпні 2022 року стало відомо, що уряду вдалося домовитися з кредиторами про відстрочку виплат із зовнішнього боргу до 2024 року. Згоду на реструктуризацію боргу дали власники близько 75% іноземних облігацій України вартістю близько $20 млрд. Відповідне рішення набуло чинності 11 серпня.

Читайте: Держборг України за рік зріс до 78,5% ВВП (інфографіка)

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+19
StraightEdge
StraightEdge
3 травня 2023, 9:02
#
Жесть
+
0
Имя Фамилия
Имя Фамилия
3 травня 2023, 9:18
#
Может простят?
+
+8
Doober
Doober
3 травня 2023, 10:32
#
Это за один месяц на 143 млрд ?
+
0
Gts 18
Gts 18
3 травня 2023, 11:07
#
Если власть не попытается обменять предательство по Будапештскому мЭморандуму на внешний долг, то я даже и не знаю.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 травня 2023, 11:14
#
Ще влада тільки про державу не дбала.
+
+20
kievpol
kievpol
3 травня 2023, 12:09
#
Слава Україні, Героям Слава, незламним розповідали, що ж безкоштовно наші «БРАТИ» допомагають, «вільному народу вільної країни» приготуватись як мінімум 50 років знову ставати «кріпаками» щоб це все віддавати, президент *** -втікач «Яник» не вмів керувати країною (бо його Коля Азіров почав борг зменшувати), кінець епохи бідності вже настав Слава Зе!!!
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