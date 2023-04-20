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20 квітня 2023, 18:44 Читать на русском

Держборг України за рік зріс до 78,5% ВВП (інфографіка)

Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд і сягнув 78,5% ВВП на кінець року. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Твіттері.

Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд і сягнув 78,5% ВВП на кінець року.
Фото: epravda.com.ua

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Падіння ВВП

«Повномасштабне російське вторгнення у 2022 році призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд і збільшення співвідношення державного боргу України до ВВП до 71,6% із 43,3% у 2021 році. Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд до 78,5% ВВП на кінець року, порівняно з 48,9% у 2021 році», — йдеться в повідомленні.

Читайте: Держборг України за місяць скоротився більш ніж на пів мільярда доларів

Джерело: Мінфін
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