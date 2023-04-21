Що ідеально кругле, зроблене з металу та заважає Росії замінити 2000 згорілих танків

Росія не здатна створювати достатню кількість танків, щоб відновлювати бойові втрати, і змушена діставати запаси 50-х років. Завдяки чому зупинилось виробництво і чи зможе РФ вирішити проблему, пише Forbes USA. «Мінфін» публікує переклад статті.

Дві проблеми російських танків

Нове дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні підтвердило те, про що незалежні аналітики говорили місяцями. Танкам та іншій сучасній бронетехніці потрібно багато шарикопідшипників, і Росії їх не вистачає.

Особливо з огляду на те, що російські військові дії, і загалом вся російська економіка, повністю залежать від залізничного транспорту. Для поїздів теж потрібно багато шарикопідшипників. У росіян є вибір. Побудувати більше танків і дозволити залізничній системі розвалитися. Або продовжувати рух поїздів і сповільнювати виробництво танків.

«Історично Росія закуповувала більшість своїх високоякісних підшипників у західних виробників», — відзначають аналітики CSIS. У 2020 році, наприклад, Росія імпортувала підшипники на суму понад $419 млн, близько 55% із яких походили з Європи та Північної Америки.

Це змінилося після того, як російські війська вторглися до України в лютому 2022 року, почавши повномасштабну війну. Іноземні союзники Києва посилили санкції проти стратегічних галузей промисловості Росії.

Важливою метою був імпорт шарикопідшипників. «Після початку вторгнення великі західні виробники підшипників залишили Росію і припинили там свої продажі», — пишуть аналітики CSIS.

Наслідки швидко стали очевидними. Буквально через декілька тижнів головні російські заводи з виробництва нових танків і відновлення старих («Уралвагонзавод» у Свердловській області та «Омськтрансмаш» у Сибіру) тимчасово зупинили виробництво.

Хоча роботи незабаром відновилися, довгострокові перспективи танкової галузі були жахливими. Новий танк Т-72БМ3 чи Т-90М потребує сучасної оптики, а ця оптика, зазвичай, надходить із Франції. Коли Париж посилив санкції, він позбавив російську промисловість компонентів, необхідних для цифрових прицілів «Сосна-У».

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Кремль компенсував нестачу «Сосни-У» місцевими аналоговими прицілами 1ПН96МТ-02, які, хоч і не такі точні, але, принаймні, дають екіпажу російського танка шанси у прямому бою з українськими екіпажами.

Чи вдасться замінити підшипники

Москві може бути ще важче вирішити проблему шарикопідшипників. Навіть після заміни «Сосни-У» на 1ПН96МТ-02 «Уралвагонзавод» та «Омськтрансмаш» все ще були у глухому куті. Робітники створювали або відновлювали більшу частину танка, а потім закінчувалися деталі.

Росія з усіх сил намагається відновити 2000, або й більше, танків, які вона втратила за 14 місяців важких боїв в Україні. Російським військам потрібно щонайменше 150 нових або відремонтованих танків на місяць лише для того, щоб підтримувати свої сили на передовій.

Коли почалася широкомасштабна війна, у Росії були невеликі запаси підшипників. Але ці підшипники були потрібні і російським залізничникам. У будь-якому разі, потреба залізниць у підшипниках зростала, оскільки їхні 13 тис. локомотивів доставляли все більше людей і техніки на український фронт.

Маючи вибір між будівництвом меншої кількості танків або заморожуванням транспорту, Москва обрала перше.

Ретельний аналіз діяльності «Уралвагонзаводу» та «Омськтрансмашу» показує, що заводи щомісяця відвантажують лише декілька десятків сучасних танків: Т-72БМ3 чи Т-90М, або відремонтовані Т-72, ​​Т-80 і Т-90, які техніки дістали з довгострокового зберігання.

Ось чому росіяни «подорожують назад у часі» і дістають із запасів старовинні Т-62 1960-х і Т-55 1950-х років, які трухлявіли на складах із 1980-х років.

Для старих танків потрібно менше сучасних компонентів і менше шарикопідшипників. Вони безнадійно поступаються у сутичці з краще оснащеними українськими силами, але вони, принаймні, сповільнюють українців. «Т-55 у цьому сенсі — це можливість виграти час і зберегти ресурси», — говорить джерело в Кремлі.

З сотнями Т-62 і Т-55, які тимчасово закривають діру в структурі російської армії, російська промисловість намагається знайти альтернативні джерела шарикопідшипників і відновити виробництво сучасних танків.

Очевидною альтернативою є Китай та Малайзія. Але китайські та малазійські підшипники, як правило, поступаються американським чи європейським. Хоча Москва могла б замінити імпорт західних підшипників і таким чином підтримувати рівень виробництва оборонного сектора, необхідний для продовження своїх військових зусиль, ці підшипники, найімовірніше, будуть нижчої якості, що може вплинути на надійність.

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Тож, можливо, Росія, зрештою, наростить виробництво танків, замінивши хороші підшипники на погані. Крім того, замінивши сучасну цифрову оптику на гіршу аналогову, ці танки більше не будуть найсучаснішими. Звичайно, вони можуть виглядати як Т-72БМ3 чи Т-90М. Але всередині, де це дійсно важливо, вони менш потужні та менш довговічні.