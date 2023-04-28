Головне за тиждень: Ставка НБУ, заборона на гривневі перекази Wise та оновлена наглядова рада Ощаду

Для більшості українців Німеччина асоціюється зі стабільністю, економічною силою та надійністю. Звісно, така країна має привертати увагу інвесторів. Як можна вкласти гроші в ключову економіку Європи, та головне — чи варто це робити, розбирався «Мінфін».

До держбюджету надійшли грантові кошти від США у розмірі $1,25 мільярда

В п’яницю, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки.

Курс євро на початку травня: 10 найкращих днів для спекулянтів

З кінця цього тижня і весь наступний цінники на євро в обмінниках і касах банків знову часто змінюватимуться, причому стрибки курсу можуть бути дуже відчутними. Чому це відбуватиметься і за скільки можна буде купити і продати євровалюту, розповість «Мінфін».

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.

Нацбанк значно покращив прогнози зростання ВВП та інфляції

З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%. НБУ також суттєво покращив прогноз інфляції у 2023 році. Регулятор прогнозує сповільнення інфляції до 14,8% за підсумками року, порівняно із 18,7% у попередньому прогнозі.

Куди зараз можна вкласти гроші, крім нерухомості в Україні. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: куди зараз можна вкласти гроші, депозити в банках, купівля ОВДП та військових облігацій, купівля золота та срібла, бізнес у торгівлі та побутові послуги, міжнародні облігації України, інвестиції в криптовалюту, інвестиції в землю, прогноз курсу долара та євро на період з 27 квітня по 3 травня 2023 року.

Міжнародна система Wise запровадила заборону на гривневі перекази українців

Система міжнародних грошових переказів Wise (раніше TransferWise) призупинила перерахування з гривневих рахунків для всіх своїх клієнтів. Про це на запит «Мінфіну» повідомив речник пресслужби цієї компанії. Він також нагадав, що раніше для наших громадян було запроваджено заборону на випуск нових карт Wise.

Великі банки ріжуть дохідність 3-місячних депозитів

Вже завтра, 27 квітня, НБУ оголосить своє рішення щодо ключової ставки. Це один із основних показників, на які орієнтуються банки при визначенні дохідності депозитів. Як змінюють свої пропозиції та скільки наразі платять своїм приватним клієнтам банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

США визнали ризик підриву панування долара: що відбувається насправді

Захід ери світового панування долара — улюблена тема кремлівської пропаганди. Тому російські ЗМІ із задоволенням процитували заяву міністра фінансів США Джанет Йеллен про вплив санкцій проти країни-агресора на світову гегемонію долара, зроблену нею у телеінтерв'ю CNN. «Мінфін» розпитав на цю тему експертів і зібрав їхні очікування щодо зміни ролі долара у розрахунках та накопиченнях.

Кабмін призначив нових членів наглядової ради Ощадбанку

Кабінет міністрів призначив шість незалежних членів наступної наглядової ради Ощадбанку.

Кабмін відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 25 квітня, ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць — до 31 травня.

ЄС надав Україні 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги

Європейський союз у вівторок, 25 квітня, надав Україні третій транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з пакета у 18 млрд євро. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року, другий транш обсягом 1,5 млрд євро надійшов до держбюджету у березні. Тож, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС цього року сягнув 6 млрд євро.

Куди інвестувати $50 тис: розбираємо найнадійніші способи зберігати значні заощадження

«Мінфін» вже розповідав, як інвестувати невеликі заощадження до $1 тис. Більший бюджет відкриває ширший перелік інструментів для розміщення коштів. У тому числі, й дохідніших. Розберемо їхні переваги й недоліки.