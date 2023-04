ЄС надав Україні 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого щорічного пакета макрофінансової допомоги. Ми продовжимо допомагати Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи», — заявила вона.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.



We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW