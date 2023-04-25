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25 квітня 2023, 12:03 Читать на русском

ЄС надав Україні 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги

Європейський союз у вівторок, 25 квітня, надав Україні третій транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з пакета у 18 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

Європейський союз у вівторок, 25 квітня, надав Україні третій транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з пакета у 18 млрд євро.
Фото: pixabay.com

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«Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого щорічного пакета макрофінансової допомоги. Ми продовжимо допомагати Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи», — заявила вона.

У Міністерстві фінансів України підтвердили отримання коштів. Як уточнили у відомстві, це вже третій транш в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за цією програмою сягає 18 млрд євро.

Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року, другий транш обсягом 1,5 млрд євро надійшов до держбюджету у березні. Тож, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС цього року сягнув 6 млрд євро.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, за перші чотири місяці 2023 року найбільше фінансової допомоги Україна отримала від ЄС.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету.

Наступні транші в рамках програми будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що країни «Великої Сімки» (G7) надають додаткову фінансову допомогу Україні на суму понад $5 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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