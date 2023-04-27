НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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«Це підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції та пом’якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень», — йдеться в повідомленні Нацбанку.

Нагадаємо

У червні правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).