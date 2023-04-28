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28 квітня 2023, 18:01 Читать на русском

До держбюджету надійшли грантові кошти від США у розмірі $1,25 мільярда

В п’яницю, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

В п’яницю, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки.
Фото: pixabay.com

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Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США близько $16,7 млрд у формі грантів.

«Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє Уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізацій фінансової системи», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Куди прямують кошти

Кошти від США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

В Мінфіні також зазначили, що на сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму $16,5 млрд та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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