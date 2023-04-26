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26 квітня 2023, 16:34 Читать на русском

Міжнародна система Wise запровадила заборону на гривневі перекази українців

Система міжнародних грошових переказів Wise (раніше TransferWise) призупинила перерахування з гривневих рахунків для всіх своїх клієнтів. Про це на запит «Мінфіну» повідомив речник пресслужби цієї компанії. Він також нагадав, що раніше для наших громадян було запроваджено заборону на випуск нових карт Wise.

Система міжнародних грошових переказів Wise (раніше TransferWise) призупинила перерахування з гривневих рахунків для всіх своїх клієнтів.
Фото: pymnts.com

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«Клієнти із зареєстрованою адресою в Україні з 12 серпня 2022 року не можуть відкривати нові цифрові картки у Wise. Клієнти, чиї цифрові карти були відкриті до цієї дати, можуть і надалі використовувати їх до закінчення терміну дії картки», — пояснив речник Wise.

У компанії уточнили, що у Wise прив'язуються не до національності користувачів, а до їхньої фактичної реєстрації в країні (резидентству), в даному випадку, в Україні.

«Люди можуть відправляти гривню в Україну, а також долар, фунт стерлінгів та євро через платежі SWIFT», — уточнили у Wise.

У компанії не назвали конкретних причин, через які було введено обмеження на гривневі перекази. Обійшлися лише загальними формулюваннями.

«Нині неможливо відправити гроші за кордон з України, а нові клієнти з адресою в Україні не можуть використовувати деякі функції облікового запису Wise для створення балансу в різних валютах або отримання цифрової картки Wise.

Ці зміни діють з 2022 року, і ми проінформували клієнтів про ці зміни, щоб вони могли знайти альтернативні способи керування своїми грошима. Ми прагнемо знову зробити наші послуги доступними у майбутньому, але, на жаль, не можемо назвати конкретні терміни для цього", — визнав речник Wise.

Нацбанк України з 5 жовтня 2022 року запровадив заборону на P2P перекази (для населення) з гривневих рахунків на рахунки в іноземних банках. До цього за такими перерахуваннями діяли обмеження у 30 тис. грн та 100 тис. грн. Введення заборони пояснювали активним виведенням коштів через цей канал із конвертацією гривні в інвалюту, який НБУ називав «картковим туризмом».

Закордонні карткові перекази з валютних рахунків наших фізосіб регулятор не забороняв: українці (фізособи), як і раніше, можуть переказувати гроші зі своїх валютних карток на картки іноземних банків у рамках ліміту 100 тис. грн/міс.

Не виключено, що обмеження Wise на переведення гривні пов'язані з табу нашого Нацбанку. При цьому компанія намагається втішити клієнтів спрощенням процедур.

«Щоб допомогти українським біженцям у сусідніх країнах, ми спростили вимоги до документації для створення облікового запису Wise та доступу до банківських операцій у місцевій валюті. Ми також спростили реєстрацію благодійних організацій у Wise та прибрали комісію для деяких із них, щоб до України надійшло якнайбільше грошей», — запевнив спікер Wise.

Компанія тримає одну з найнижчих комісій на транскордонні перекази у світі — 0,65% від суми.

Онлайн-система міжнародних грошових переказів з прямою конвертацією валют за нефіксованим курсом під ім'ям TransferWise була створена у 2011 році естонцями Тааветом Хінрікусом, першим співробітником Skype, та колишнім консультантом з питань управління Крісто Кяєрманном. У лютому 2021 року її перейменували на Wise (з анг. «мудрий»). Сервіс має веб-версію, а також функціонує через мобільні застосунки, адаптовані до операційних систем Android та iOS. На цей час до нього підключено близько 16 млн користувачів.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
zig4free
zig4free
26 квітня 2023, 16:39
#
Шарашкина конторка.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
26 квітня 2023, 16:51
#
Майже два роки користуюсь доларовою карткой Wise. Ніяких претензій немає. Перекази у валюті без проблем з більшістю країн. Додаток Android зручний, нажаль української мови нема, але є російська.
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