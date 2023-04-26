Великі банки ріжуть дохідність 3-місячних депозитів

Вже завтра, 27 квітня, НБУ оголосить своє рішення щодо ключової ставки. Це один із основних показників, на які орієнтуються банки при визначенні дохідності депозитів. Як змінюють свої пропозиції та скільки наразі платять своїм приватним клієнтам банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Від нинішнього засідання Правління з питань монетарної політики НБУ ринок не очікує сюрпризів: регулятор, очевидно, збереже облікову ставку на поточному рівні — 25% річних.

По-перше, інфляція, хоч і демонструє незначне уповільнення, все ще залишається досить високою. У лютому вона склала 24,9% у річному вимірі (за підсумками минулого року — 26,6%).

По-друге, макроекономічний прогноз НБУ передбачає збереження поточного рівня облікової ставки, щонайменше, до кінця І кварталу 2024 року.

Дохідність же депозитів хоч і зростає, але є ще далекою від рівня ключової ставки. У березні, за даними НБУ, середньозважена відсоткова ставка за строковими гривневими депозитами домогосподарств зросла на 0,6 в.п. — до 13% річних, за валютними вкладами — на 0,1 в.п. — до 0,7% річних. При цьому населення продовжує нести гроші до банків. Із початку року обсяг депозитів фізосіб збільшився на 1,3%, у березні - на 0,7% - до 590,026 млрд грн.

Але зараз, окрім високої облікової ставки НБУ, у фінансистів з'явився ще один стимул для підвищення дохідності депозитів. Із 7 квітня регулятор запровадив новий вид депозитних сертифікатів — терміном на 3 місяці під 25% річних. Щоб заробити на них, банки повинні виконати вимоги щодо залучення коштів населення.

Ця пропозиція вже приносить свої плоди. У минулому огляді «Мінфін» повідомив, що дохідність вкладів підвищили 12 невеликих банків. Цього разу дохідність вкладів збільшили 6 банків із депозитним портфелем від 2 млрд грн, причому два з них — Креді Агріколь та monobank — другий огляд поспіль.

Найбільше підвищення цього разу провів Ідея Банк, підвищивши дохідність усіх строкових гривневих депозитів (окрім 3-місячних). Вклади у нацвалюті на 6 місяців подорожчали на 0,5 в.п. — до 15,5% річних, на 9 місяців — на 2,53 в.п. — до 16,33% річних, на рік — на 2,83 в.п. — до 17,33% річних. Дохідність депозитів на 3 місяці «схудла» на 4,5 в.п. — до 10,5% річних.

Володимир Малий Заступник голови правління Ідея Банк Ідея Банк є активним гравцем та одним із лідерів на ринку депозитів. Ми слідкуємо за ринком та часто самі задаємо тренд як у сегменті приватних, так і бізнес-клієнтів. Поточного місяця банк суттєво покращив умови депозиту для приватних клієнтів «Разом до перемоги», збільшивши відсоткову ставку до 17,50% річних. Також банк щойно пропілотував та виводить на ринок новинку — високоприбутковий вклад «Сміливий», за яким нараховується до 20% річних. У депозит «Сміливий» ми закладали особливу філософію, орієнтуючись на тих українців, які сміливо дивляться у майбутнє, бажають надійно зберегти та примножити заощадження. Ми запропонували гнучку модель нарахування відсотків — з 1 по 4 місяць клієнт отримує 14,00% річних, із 5 по 8 місяць — 17,00% річних, а з 9 по 12 місяць — 20,00% річних. Для бізнес-клієнтів ми вивели на ринок депозит «Казначейський» — короткостроковий депозит для бізнес-клієнтів від 1 до 21 дня з високою ставкою — 14% на день, 15% - на 7,14,21 день. Переконаний, такі депозити в банку з польськими інвестиціями у симбіозі зі 100% гарантуванням вкладів, незалежно від суми, стануть саме тією пропозицією, на яку очікують більшість українців.

Які банки ще змінювали ставки

Креді Агріколь додав по 2 в.п. до ставок на гривневі вклади на 3, 9 та 12 міс. Тепер на тримісячних депозитах тут можна заробити 10% річних та 12% річних — на вкладах на 9 та 12 місяців.

Приватбанк «накинув» по 0,5 в.п. до ставок вкладів на 6, 9 та 12 місяців. Після підвищення дохідність вкладів на 6 та 9 місяців тут досягла 12% річних, на 12 міс — 13% річних.

1 в.п. додав до дохідності строкових вкладів у гривні на 12 місяців monobank. У попередньому огляді банк уже збільшував дохідність цього виду вкладу на 0,5 в.п. Тепер банк сплачує за такими вкладами 15,5% річних.

Кредобанк на 1,5 в.п. збільшив дохідність гривневих вкладів на 6 місяців — до 14,5% річних.

А-Банк до дохідності вкладу у гривні на пів року додав 2,75 в.п., його приватні клієнти тепер заробляють на ньому 18,5% річних. Водночас, банк знизив дохідність вкладів на 3 місяці в доларі та євро. В обох валютах — на 0,09 в.п. — до 0,01% річних.

Укрексімбанк не підвищував депозитні ставки, і навіть знизив дохідність вкладів на 3 місяці в євро: на 0,4 в.п. — до 0,5% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.04.2023−24.04.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2023

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.04.2023−24.04.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.04.2023−24.04.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.