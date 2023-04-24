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24 квітня 2023, 15:30 Читать на русском

Кабмін призначив нових членів наглядової ради Ощадбанку

Кабінет міністрів призначив шість незалежних членів наступної наглядової ради Ощадбанку. Про це йдеться в повідомленні банку.

Кабінет міністрів призначив шість незалежних членів наступної наглядової ради Ощадбанку.

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Новий склад наглядової ради

  • Міхал Крупінський;
  • Елізабет Нельсон;
  • Філіп Хізлі;
  • Володимир Лавренчук;
  • Хуан Енріке Перес Калота;
  • Антон Пятигін.

Що відомо

Хуан Енріке Перес Калот і Антон Пятигін були незалежними членами попередньої ради та будуть проводжувати виконувати ці функції в наступній наглядовій раді.

Чотири нових члени замінять Байбу Апін, Міхаеля Вайнштейна, Пітера Бріггса та Янне Харьюнпаа.

Нагадаємо

Попередній склад ради вперше був обраний на сучасних засадах корпоративного управління та включав шість незалежних членів, які мають значний досвід у багатьох сферах банківської та фінансової діяльності. Ця рада затвердила стратегію трансформації Ощадбанку в комерційно привабливий інститут з огляду на можливу приватизацію.

Реалізацію цієї стратегії було призупинено через збройну агресію російської федерації; процеси, які вона запустила, виявились важливим фактором стійкості та витривалості, які банк продемонстрував протягом війни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+9
zevs1
zevs1
24 квітня 2023, 15:44
#
Сколько получают денег эти члены? наблюдательных советов не неся никакой ответственности за убытки госбанка или госккомпании.
+
0
yarg
yarg
24 квітня 2023, 17:36
#
За убытки отвечает правление. не путайте.
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