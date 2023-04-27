У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:
Куди зараз можна вкласти гроші, крім нерухомості в Україні. Прогноз курсу (відео)
- Куди зараз можна вкласти гроші
- Депозити в банках
- Купівля ОВДП та військових облігацій
- Купівля золота та срібла
- Бізнес у торгівлі та побутові послуги
- Міжнародні облігації України
- Інвестиції в криптовалюту
- Інвестиції в землю
- Прогноз курсу долара та євро на період з 27 квітня по 3 травня 2023 року
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Джерело: Мінфін
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