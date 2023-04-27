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27 квітня 2023, 15:52 Читать на русском

Куди зараз можна вкласти гроші, крім нерухомості в Україні. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:

  • Куди зараз можна вкласти гроші
  • Депозити в банках
  • Купівля ОВДП та військових облігацій
  • Купівля золота та срібла
  • Бізнес у торгівлі та побутові послуги
  • Міжнародні облігації України
  • Інвестиції в криптовалюту
  • Інвестиції в землю
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 27 квітня по 3 травня 2023 року

Конференція «Invest Talk Summit" — отримай унікальну можливість почути відомих інвесторів та експертів у сфері фінансів. Тут ти дізнаєшся про нові можливості для інвестування та отримаєш незамінні знання для росту свого капіталу та бізнесу. Подробиці тут.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
alexkush
alexkush
27 квітня 2023, 16:11
#
Яка нерухомість?! це під час війни самий ризиковий варіант і тому ще й малоприбутковий. по перше, — по усім прогнозам раша накопичує ракети, щоб на осінь знову розпочати масовані бомбардування міст України, тому у покупців інвесторів є підвишений ризик знищення майна. по друге, якщо до війни прибутковість від здачі в оренду квартир складала біля 10% річних, то на сьогодні до 6% річних. При цьому, якщо від депозиту прибутковість в банку до війни була до 5% річних, то зараз до 17% річних. який сенс купувати квартиру і здавати в оренду, якщо ці ж кошти можна покласти на депозит і будете мати прибуток в 2 рази більший, при цьому навіть при бомбардуваннях ваші кошти не постраждають, а от квартиру можете втратити.
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0
Alik2021
Alik2021
27 квітня 2023, 16:25
#
По всем прогнозам — рашка будет уничтожена на 100% полностью! Украина была, есть и будет!
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0
APREL1982
APREL1982
27 квітня 2023, 16:38
#
Тыл ел, ест и будет есть
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