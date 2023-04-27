Куди зараз можна вкласти гроші, крім нерухомості в Україні. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:

Куди зараз можна вкласти гроші

Депозити в банках

Купівля ОВДП та військових облігацій

Купівля золота та срібла

Бізнес у торгівлі та побутові послуги

Міжнародні облігації України

Інвестиції в криптовалюту

Інвестиції в землю

Прогноз курсу долара та євро на період з 27 квітня по 3 травня 2023 року

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