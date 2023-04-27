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27 квітня 2023, 14:40 Читать на русском

Нацбанк значно покращив прогнози зростання ВВП та інфляції

З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%.
Фото: slovoidilo.ua

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«За реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання», — зазначили в НБУ.

У Нацбанку очікують, що зниження безпекових ризиків із наступного року, що припускається в базовому сценарії прогнозу регулятора, сприятиме прискоренню економічного зростання — до 4,3% у 2024 році та до 6,4% - у 2025 році.

«Так, деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї. Крім того, очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів», — заявив регулятор.

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Прогноз інфляції

НБУ також суттєво покращив прогноз інфляції у 2023 році. Регулятор прогнозує сповільнення інфляції до 14,8% за підсумками року, порівняно із 18,7% у попередньому прогнозі.

«Послабленню цінового тиску в наступні роки насамперед сприятиме зменшення безпекових ризиків, яке є основним припущенням прогнозу НБУ. За таких умов прогнозується поліпшення інфляційних очікувань, а також нарощування пропозиції товарів завдяки відновленню оптимальних логістичних шляхів та виробничих потужностей», — зазначили в НБУ.

З огляду на це Національний банк очікує, що інфляція знизиться у 2024 році до 9,6%, а у 2025 році - до 6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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OleksiiBusiness
OleksiiBusiness
27 квітня 2023, 15:49
#
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