В Україні 30% пенсіонерів отримують менше ніж 3 тисячі гривень на місяць — Опендатабот

Частка пенсіонерів, які отримують менше ніж 3 000 грн на місяць, скоротилася з 39% до 30%, а загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб. Про це повідомляє пресслужба платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.

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«В Україні вперше з 2018 року за квартал зросла кількість пенсіонерів — на 9 249 осіб. За рахунок індексації, проведеної у березні, середній розмір пенсії сягнув 5 238 грн — або ж $143 за курсом НБУ. Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з 7% до 10% зросла частка пенсіонерів, що отримують виплати більші за 10 тисяч грн — до 1,06 млн осіб. У той самий час частка пенсіонерів, що отримують менше ніж 3 000 грн, скоротилася з 39% до 30%. Загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб.

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Наразі найменша середня пенсія у Тернопільській області - 3 997 грн. Це на 24% менше, ніж середні виплати по Україні. Найбільша середня пенсія у Києві: 7 129 грн — на 36% вище за середній показник по Україні.

Окрім Києва, виплати вищі за середні у пенсіонерів ще у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській та Харківській.

Де отримують пенсії

78% українських пенсіонерів отримують виплати через банк. Переважна більшість з них (90%) довіряє свої кошти державним банкам: Приватбанку (4,56 млн або 54%) та Ощадбанку (2,99 млн або 36%).

За даними Пенсійного фонду України, до індексації середня пенсія в Україні сягала 4 622 грн. На той час пенсія у чоловіків була майже у півтора раза більша, аніж пенсія у жінок: 5 701 грн проти 3 926 грн.

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