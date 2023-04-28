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28 квітня 2023, 13:05 Читать на русском

В Україні 30% пенсіонерів отримують менше ніж 3 тисячі гривень на місяць — Опендатабот

Частка пенсіонерів, які отримують менше ніж 3 000 грн на місяць, скоротилася з 39% до 30%, а загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб. Про це повідомляє пресслужба платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Частка пенсіонерів, які отримують менше ніж 3 000 грн на місяць, скоротилася з 39% до 30%, а загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«В Україні вперше з 2018 року за квартал зросла кількість пенсіонерів — на 9 249 осіб. За рахунок індексації, проведеної у березні, середній розмір пенсії сягнув 5 238 грн — або ж $143 за курсом НБУ. Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з 7% до 10% зросла частка пенсіонерів, що отримують виплати більші за 10 тисяч грн — до 1,06 млн осіб. У той самий час частка пенсіонерів, що отримують менше ніж 3 000 грн, скоротилася з 39% до 30%. Загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб.

Читай те також: Українці можуть оформити пенсію в Україні, перебуваючи за кордоном. Інструкція

Наразі найменша середня пенсія у Тернопільській області - 3 997 грн. Це на 24% менше, ніж середні виплати по Україні. Найбільша середня пенсія у Києві: 7 129 грн — на 36% вище за середній показник по Україні.

Окрім Києва, виплати вищі за середні у пенсіонерів ще у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській та Харківській.

Де отримують пенсії

78% українських пенсіонерів отримують виплати через банк. Переважна більшість з них (90%) довіряє свої кошти державним банкам: Приватбанку (4,56 млн або 54%) та Ощадбанку (2,99 млн або 36%).

За даними Пенсійного фонду України, до індексації середня пенсія в Україні сягала 4 622 грн. На той час пенсія у чоловіків була майже у півтора раза більша, аніж пенсія у жінок: 5 701 грн проти 3 926 грн.

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🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11

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yarg
yarg
28 квітня 2023, 13:27
#
А чего удивлятся ? куча народа и дня не работала , налогов в жизни не платили… откуда же им пенсии появятся ? миллионы…
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+29
Qwerty1999
Qwerty1999
28 квітня 2023, 13:56
#
«куча народа и дня не работала , налогов в жизни не платили»

Женщины работали реализаторами «в чёрную» — страховой стаж нулевой.
Мужики «таксовали» - страховой стаж нулевой.

А теперь все они хотят получать государственную пенсию
да ещё и плачутся в интернете, что пенсия маленькая…
+
0
yarg
yarg
28 квітня 2023, 14:02
#
Да , всю жизнь гордились что они не дураки — налоги платить , и от государства им ничего не нужно… А теперь очень даже нужно …
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 квітня 2023, 14:16
#
Так и сейчас, большинство ФОПов, особенно в ИТ, зарабатывают
не одну тысячу баксов в месяц, а ЕСВ в ПФУ платят с уровня
минимальной зарплаты (1474 грн/мес) ещё и плачутся, что их
родители-пенсионеры получают маленькую пенсию…

Формально, два ФОПа своими отчислениями ЕСВ могут содержать
только одного пенсионера, да и то на минимальной пенсии.

Вот так и живём…

А ведь у каждого ФОПа минимум один,
а то и все два родителя — пенсионеры…
+
0
Abramon
Abramon
28 квітня 2023, 14:33
#
100%
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0
YouRi
YouRi
28 квітня 2023, 14:08
#
Получают адекватно объему сделанных пенсионных отчислений
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0
Abramon
Abramon
28 квітня 2023, 14:37
#
Хто працював в с/г за трудодні - це одна історія таких людей залишилось не багато, які в них можуть буди «отчислєнія», також шкода людей, які працювали в с/г та мали низькі зарплати, а стосовно нинішніх «працівників» з/п в конвертах, так їм і треба — нехай отримують мінімальну пенсію. Стосовно ФОПів ІТ — цю лавочку прикриють.
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0
yarg
yarg
28 квітня 2023, 15:13
#
Таких уже давно не осталось. трудодни отменили в 1966. уже на пенсию пошло поколение , рожденное после их отмены…
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+15
vt313
vt313
28 квітня 2023, 14:52
#
Как по мне все пенсионеры должны получать одинаковую пенсию.
По поводу отчислений, это очень спорный момент.
+
0
yarg
yarg
28 квітня 2023, 15:14
#
Нельзя. у нас государство социальной справедливости.
список 1 , список 2 , пенсии милицейские , военные , шахтерские , металлургичесние…

людей с обычными пенсиями по ощущениям — меньшенство.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 квітня 2023, 15:26
#
Забыли перечислить инвалидов всех мастей.

Начиная от инвалидов с детства и заканчивая
инвалидами-алкоголиками, ведь их тоже надо
содержать…
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