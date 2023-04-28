Частка пенсіонерів, які отримують менше ніж 3 000 грн на місяць, скоротилася з 39% до 30%, а загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб. Про це повідомляє пресслужба платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.
В Україні 30% пенсіонерів отримують менше ніж 3 тисячі гривень на місяць — Опендатабот
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«В Україні вперше з 2018 року за квартал зросла кількість пенсіонерів — на 9 249 осіб. За рахунок індексації, проведеної у березні, середній розмір пенсії сягнув 5 238 грн — або ж $143 за курсом НБУ. Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що з 7% до 10% зросла частка пенсіонерів, що отримують виплати більші за 10 тисяч грн — до 1,06 млн осіб. У той самий час частка пенсіонерів, що отримують менше ніж 3 000 грн, скоротилася з 39% до 30%. Загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб.
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Наразі найменша середня пенсія у Тернопільській області - 3 997 грн. Це на 24% менше, ніж середні виплати по Україні. Найбільша середня пенсія у Києві: 7 129 грн — на 36% вище за середній показник по Україні.
Окрім Києва, виплати вищі за середні у пенсіонерів ще у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській та Харківській.
Де отримують пенсії
78% українських пенсіонерів отримують виплати через банк. Переважна більшість з них (90%) довіряє свої кошти державним банкам: Приватбанку (4,56 млн або 54%) та Ощадбанку (2,99 млн або 36%).
За даними Пенсійного фонду України, до індексації середня пенсія в Україні сягала 4 622 грн. На той час пенсія у чоловіків була майже у півтора раза більша, аніж пенсія у жінок: 5 701 грн проти 3 926 грн.
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Коментарі - 11
Женщины работали реализаторами «в чёрную» — страховой стаж нулевой.
Мужики «таксовали» - страховой стаж нулевой.
А теперь все они хотят получать государственную пенсию
да ещё и плачутся в интернете, что пенсия маленькая…
не одну тысячу баксов в месяц, а ЕСВ в ПФУ платят с уровня
минимальной зарплаты (1474 грн/мес) ещё и плачутся, что их
родители-пенсионеры получают маленькую пенсию…
Формально, два ФОПа своими отчислениями ЕСВ могут содержать
только одного пенсионера, да и то на минимальной пенсии.
Вот так и живём…
А ведь у каждого ФОПа минимум один,
а то и все два родителя — пенсионеры…
По поводу отчислений, это очень спорный момент.
список 1 , список 2 , пенсии милицейские , военные , шахтерские , металлургичесние…
людей с обычными пенсиями по ощущениям — меньшенство.
Начиная от инвалидов с детства и заканчивая
инвалидами-алкоголиками, ведь их тоже надо
содержать…