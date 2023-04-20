Тарифи на електроенергію для населення можуть зрости майже вдвічі, а для бізнесу — на третину

В Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі до 2,88 грн/кВт-год та для бізнесу на третину, до 4,5 грн/кВт. Про це повідомляє Forbes із посиланням керівника однієї з енергетичних компаній та співрозмовника у Міністерстві енергетики.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами очільника енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно понад $1 млрд, або близько 40 млрд грн. Бюджетні витрати йдуть на військові потреби, допомога західних партнерів обмежена. Тож, серед варіантів — підняття цін на електроенергію.

Як зростуть ціни

Як повідомив керівник однієї з енергетичних компаній, на нараді в Офісі президента у квітні обговорювали підвищення тарифу на електроенергію:

для населення з 1,44−1,68 грн/кВт-год до 2,88 грн/кВт-год,

для бізнесу — з 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Він наголосив, що підвищення тарифу для населення дасть додатково 39 млрд грн тарифної виручки — це дозволить збалансувати «Енергоатом» та теплову генерацію, які торік мали великі збитки.

«Підвищення до 2,88 грн за кВт-год дозволить енергокомпаніям вийти в нуль, і цього вистачить на ремонтну кампанію», — додав співрозмовник у Міненерго.

Читайте також: Нацкомпослуг двічі перерахує тарифи на воду: якими будуть нові ціни

Інший варіант

Ще один варіант, який розглядається, — розбивка за рівнем споживання: ті, хто споживає понад 1000 кВт, платитимуть ринковий тариф, а решта — знижений. За цей варіант виступають Міністерство енергетики та НКРЕКП, каже керівник енергетичної компанії.

У Нацкомісії та Міненерго від коментарів відмовилися, поки рішення не фіналізовано.

Нагадаємо

Наразі в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а понад цей обсяг — 1,68 грн/кВт-год.

«Це менше, ніж собівартість транспортування електроенергії», — заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Дія чинних тарифів закінчується 1 травня.