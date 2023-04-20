Тарифи на електроенергію для населення можуть зрости майже вдвічі, а для бізнесу — на третину

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

20 квітня 2023, 18:26 Читать на русском

Тарифи на електроенергію для населення можуть зрости майже вдвічі, а для бізнесу — на третину

В Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі до 2,88 грн/кВт-год та для бізнесу на третину, до 4,5 грн/кВт. Про це повідомляє Forbes із посиланням керівника однієї з енергетичних компаній та співрозмовника у Міністерстві енергетики.

В Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі до 2,88 грн/кВт-год та для бізнесу на третину, до 4,5 грн/кВт.
Фото: tek.energy

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами очільника енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно понад $1 млрд, або близько 40 млрд грн. Бюджетні витрати йдуть на військові потреби, допомога західних партнерів обмежена. Тож, серед варіантів — підняття цін на електроенергію.

Як зростуть ціни

Як повідомив керівник однієї з енергетичних компаній, на нараді в Офісі президента у квітні обговорювали підвищення тарифу на електроенергію:

  • для населення з 1,44−1,68 грн/кВт-год до 2,88 грн/кВт-год,
  • для бізнесу — з 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Він наголосив, що підвищення тарифу для населення дасть додатково 39 млрд грн тарифної виручки — це дозволить збалансувати «Енергоатом» та теплову генерацію, які торік мали великі збитки.

«Підвищення до 2,88 грн за кВт-год дозволить енергокомпаніям вийти в нуль, і цього вистачить на ремонтну кампанію», — додав співрозмовник у Міненерго.

Читайте також: Нацкомпослуг двічі перерахує тарифи на воду: якими будуть нові ціни

Інший варіант

Ще один варіант, який розглядається, — розбивка за рівнем споживання: ті, хто споживає понад 1000 кВт, платитимуть ринковий тариф, а решта — знижений. За цей варіант виступають Міністерство енергетики та НКРЕКП, каже керівник енергетичної компанії.

У Нацкомісії та Міненерго від коментарів відмовилися, поки рішення не фіналізовано.

Нагадаємо

Наразі в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а понад цей обсяг — 1,68 грн/кВт-год.

«Це менше, ніж собівартість транспортування електроенергії», — заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Дія чинних тарифів закінчується 1 травня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+56
Studen3
Studen3
20 квітня 2023, 18:50
#
Предприятие платит по 6,8гр за квт, др также. О каких 3,3гр идет разговор?
+
+29
Studen3
Studen3
20 квітня 2023, 18:53
#
Собственники облэнерго граждане РФ. Украинцы и предприниматели оплатят гражданам РФ , ремонт подстанций , разрушеными режимом путина, которые собственники облэнерго поддерживают и спонсирует. ЧТО ВЫ ТАМ КУРИТЕ, СКУДОУМНЫЕ ПРЕДАТЕЛИ?
+
+14
lohsuper
lohsuper
20 квітня 2023, 18:59
#
С мая 2023 постепенное повышение до 16 гривен за куб газа Вот это Перемога! Это учитывая то, что у нас есть газ собственной добычи который стоит 50$ за 1000 кубов, НО ЖАДНОСТЬ ПОРОЖДАЕТ БЕДНОСТЬ! И по этому он стоит по мировым ценам Ничего личного просто бизнес, а вам патриотизм намажете его на хлеб.
+
0
yarg
yarg
20 квітня 2023, 20:04
#
О цене газа собственной добычи вам сказали те , кто его продают , или те , кто хотят купить ? просто интересно…
+
+14
Studen3
Studen3
20 квітня 2023, 20:40
#
Цена на газ для предприятий осенью 2022, Житомиргаз продавал по 47,000−50,000гр/за 1000кубов, зима весна 27,000−30,000гр за такойже объём, наверное везде снизилась с учетом двойного снижения потребления украинцами и промышленностью. Поменяли поставщика газа, ради адекватного общения. С Житомиргаза и их др постачей, обслуживани, техотдел, распределение-всех не упомнишь, регулярные угрозы , про отключение и др. Газа украиского, внутренней добычи , избытком. Но наблюдательный совет-иностранцы и т. д. , также эл.энергия в избытко, но по многим городам комунальный транспорт не выходит на линии. И бинго, все маршруты заняты газелями и др бусами, опять деньги мимо местных бюджетов.
+
0
Studen3
Studen3
20 квітня 2023, 20:45
#
Комунальный эл.транспорт, а поставщика газа поменяли с 1.12.2022г и стала тишина и спокойствие на три месаца. Потом пришли с договором на обслуживание 3−5шт кранов, цена 3300, приходят раз в полгода. Акт выполненных работ оставляют. Инспектора, вполне приличные и нормальные люди. Коыем угостили
+
+14
TAN72
TAN72
20 квітня 2023, 20:10
#
Геноцид со всех сторон.
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
20 квітня 2023, 20:21
#
Наче в нас війна, і ціни на ком.послуги мали би бути заморожені до кінця військового стану і 6 місяців після? А може вже все в нас добре і можна відміняти військовий стан та відкрити кордони раз цвни можна підвищувати? А, це ж інше)))
+
0
kadaad1988
kadaad1988
20 квітня 2023, 20:58
#
Из-за потери работы, доходов, вообще всего имущества населением, тарифы должны наоборот снижаться, но барыгам у власти, которые служат олигархату, на проблемы населения глубоко наплевать! Народ ДУМАЙ-ТЕ!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами