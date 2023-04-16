Україна отримає понад $5 мільярдів додаткової допомоги від країн G7

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Допомога G7

«За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму понад $5 млрд. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією», — зазначив прем'єр.

Крім цього, Швейцарія протягом наступних шести років надасть Україні 1,8 млрд франків.Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро.

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Також додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.