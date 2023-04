Microsoft видаляє Twitter із сервісу для рекламодавців. Маск пригрозив судом

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Microsoft оголосила на своїй сторінці рекламної платформи, що рішення Smart Campaigns із багатоплатформним інструментом Digital Marketing Center перестане підтримувати Twitter за кілька днів.

Це оголошення з’явилося майже через місяць після того, як Twitter повідомив, що користувачам доведеться платити за доступ до його API. За даними видання Wired, найдешевший пакет, доступний для них, коштує $42 тис. на місяць.

Хоча сума не виглядає завеликою для Microsoft, схоже, що технологічний гігант вирішив повністю відмовитися від Twitter.

Внаслідок цього кроку рекламодавці більше не зможуть використовувати інструментарій Microsoft для створення, керування або планування чернеток твітів, а також для перегляду попередніх публікацій та дій. При цьому в компанії зазначили, що інші канали соціальних мереж, такі як Facebook, Instagram і LinkedIn, будуть як і раніше доступні.

Реакція Ілона Маска, який купив Twitter торік за $44 млрд, не заставила себе довго чекати. Американський мільярдер пригрозив подати до суду на Microsoft.

NEWS: Microsoft drops Twitter from its advertising platform as they refuse to pay Twitter’s API fees. pic.twitter.com/dY6YBIxjo5