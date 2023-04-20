Microsoft видаляє Twitter із сервісу для рекламодавців. Маск пригрозив судом

Починаючи з 25 квітня, рекламодавці, які використовують інструмент управління соціальними мережами Microsoft, більше не зможуть отримати доступ до Twitter зі своєї панелі інструментів. Про це повідомляє Engadget.

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Microsoft оголосила на своїй сторінці рекламної платформи, що рішення Smart Campaigns із багатоплатформним інструментом Digital Marketing Center перестане підтримувати Twitter за кілька днів.

Це оголошення з’явилося майже через місяць після того, як Twitter повідомив, що користувачам доведеться платити за доступ до його API. За даними видання Wired, найдешевший пакет, доступний для них, коштує $42 тис. на місяць.

Хоча сума не виглядає завеликою для Microsoft, схоже, що технологічний гігант вирішив повністю відмовитися від Twitter.

Внаслідок цього кроку рекламодавці більше не зможуть використовувати інструментарій Microsoft для створення, керування або планування чернеток твітів, а також для перегляду попередніх публікацій та дій. При цьому в компанії зазначили, що інші канали соціальних мереж, такі як Facebook, Instagram і LinkedIn, будуть як і раніше доступні.

Реакція Маска

Реакція Ілона Маска, який купив Twitter торік за $44 млрд, не заставила себе довго чекати. Американський мільярдер пригрозив подати до суду на Microsoft.

NEWS: Microsoft drops Twitter from its advertising platform as they refuse to pay Twitter’s API fees. pic.twitter.com/dY6YBIxjo5 — T (w)itter Daily News  (@TitterDaily) April 19, 2023

«Вони незаконно тренувалися, використовуючи дані Twitter. Час судового розгляду», — написав Маск.

Він не уточнив, навіщо саме Microsoft використовувала дані Twitter, але варто зазначити, що технічний гігант є ключовим партнером OpenAI, розробника ChatGPT.

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Рішення Microsoft було прийнято в дуже невдалий для Twitter час. Веб-сайт стабільно втрачає рекламодавців з моменту приходу Маска, і, за даними аналітичної компанії Pathmatics від Sensor Tower, менше половини з 1000 найкращих рекламодавців витратили гроші на рекламу в січні.