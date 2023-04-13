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13 квітня 2023, 9:09 Читать на русском

Twitter звільнив понад 80% працівників після приходу Маска — BBC

Компанія Twitter Ілона Маска звільнила близько 81% своїх працівників після того, як мільярдер придбав компанію в жовтні минулого року за $44 млрд. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на BBC.

Компанія Twitter Ілона Маска звільнила близько 81% своїх працівників після того, як мільярдер придбав компанію в жовтні минулого року за $44 млрд.
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Звільнення штату

За словами Маска, скоротити робочу силу з трохи менш як 8000 осіб на момент купівлі компанії торік восени до приблизно 1500 «було непросто».

Він зізнався, що не звільняв усіх особисто, сказавши: «Неможливо говорити з такою кількістю людей віч-на-віч».

Зазначається, що відхід багатьох інженерів Twitter після того, як Маск купив компанію за $44 млрд, викликало занепокоєння щодо стабільності платформи.

Маск визнав деякі збої у соцмережі, зокрема збої на сайті, але він зауважив, що збої тривали недовго, і наразі сайт працює нормально.

Говорячи про фінанси компанії, Маск зазначив, що Twitter на сьогодні «приблизно беззбиткова», оскільки більшість її рекламодавців повернулися.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
13 квітня 2023, 10:04
#
В них навіть буква з назви відвалилась бо завхоза звільнили теж
+
0
preyvanamor
preyvanamor
13 квітня 2023, 10:21
#
Вигнав 80%, а сервіс працює, як в нічому не бувало! до 1500 з 8000, тобто у фірмі працювало ТИСЯЧІ паразитів, які практично не мали ніякого відношення до фірми.
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