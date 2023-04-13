Компанія Twitter Ілона Маска звільнила близько 81% своїх працівників після того, як мільярдер придбав компанію в жовтні минулого року за $44 млрд. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на BBC.
Twitter звільнив понад 80% працівників після приходу Маска — BBC
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Звільнення штату
За словами Маска, скоротити робочу силу з трохи менш як 8000 осіб на момент купівлі компанії торік восени до приблизно 1500 «було непросто».
Він зізнався, що не звільняв усіх особисто, сказавши: «Неможливо говорити з такою кількістю людей віч-на-віч».
Зазначається, що відхід багатьох інженерів Twitter після того, як Маск купив компанію за $44 млрд, викликало занепокоєння щодо стабільності платформи.
Маск визнав деякі збої у соцмережі, зокрема збої на сайті, але він зауважив, що збої тривали недовго, і наразі сайт працює нормально.
Говорячи про фінанси компанії, Маск зазначив, що Twitter на сьогодні «приблизно беззбиткова», оскільки більшість її рекламодавців повернулися.
Джерело: Мінфін
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