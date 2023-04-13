Twitter звільнив понад 80% працівників після приходу Маска — BBC

Звільнення штату

За словами Маска, скоротити робочу силу з трохи менш як 8000 осіб на момент купівлі компанії торік восени до приблизно 1500 «було непросто».

Він зізнався, що не звільняв усіх особисто, сказавши: «Неможливо говорити з такою кількістю людей віч-на-віч».

Зазначається, що відхід багатьох інженерів Twitter після того, як Маск купив компанію за $44 млрд, викликало занепокоєння щодо стабільності платформи.

Маск визнав деякі збої у соцмережі, зокрема збої на сайті, але він зауважив, що збої тривали недовго, і наразі сайт працює нормально.

Говорячи про фінанси компанії, Маск зазначив, що Twitter на сьогодні «приблизно беззбиткова», оскільки більшість її рекламодавців повернулися.