Європейських чиновників переведуть з WhatsApp та Signal на власні державні месенджери. Уряди прагнують відійти від «платформ, над якими не мають контролю», пише Politico.
18 квітня 2026, 11:14
Європа відмовляється від WhatsApp і Signal: чиновників переводять у «закриті» месенджери
Які країни вилучають?
Франція, Німеччина, Польща, Нідерланди, Люксембург і Бельгія вже почали впроваджувати власні месенджери для обміну чутливою інформацією між посадовцями.
Навіщо це роблять?
Мета — зменшити використання популярних зашифрованих застосунків і перейти на локальні рішення під державним контролем. У НАТО є власний месенджер, а Єврокомісія планує завершити перехід до кінця року.
«Наше спілкування часто відбувається через платформи, які ми не контролюємо. У світі, де технології стають інструментом влади, це створює ризики», — заявила міністр цифрових технологій Нідерландів Віллемейн Ардтс.
Кому належать месенджери?
WhatsApp належить Meta, а Signal розробила американська некомерційна організація.
Джерело: Мінфін
