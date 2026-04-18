Європа відмовляється від WhatsApp і Signal: чиновників переводять у «закриті» месенджери

Європейських чиновників переведуть з WhatsApp та Signal на власні державні месенджери. Уряди прагнують відійти від «платформ, над якими не мають контролю», пише Politico.

Які країни вилучають?

Франція, Німеччина, Польща, Нідерланди, Люксембург і Бельгія вже почали впроваджувати власні месенджери для обміну чутливою інформацією між посадовцями.

Навіщо це роблять?

Мета — зменшити використання популярних зашифрованих застосунків і перейти на локальні рішення під державним контролем. У НАТО є власний месенджер, а Єврокомісія планує завершити перехід до кінця року.

«Наше спілкування часто відбувається через платформи, які ми не контролюємо. У світі, де технології стають інструментом влади, це створює ризики», — заявила міністр цифрових технологій Нідерландів Віллемейн Ардтс.

Кому належать месенджери?

WhatsApp належить Meta, а Signal розробила американська некомерційна організація.