22 квітня 2026, 10:02

ЄЦБ аналізуватиме інфляцію з допомогою ШІ

Європейський центральний банк інтегрував інструменти ШІ у процес аналізу інфляції, намагаючись адаптуватися до зростаючої економічної та політичної невизначеності. Новий підхід дозволяє не лише прогнозувати базовий сценарій, але й оцінювати ризики відхилення інфляції в режимі реального часу, пише Incrypted.

«В умовах зростаючої економічної та політичної невизначеності ціни можуть змінюватися швидше і більш різко».

Традиційно монетарна політика орієнтується на базовий прогноз інфляції, однак дедалі більшого значення набуває оцінка ризиків — наскільки фактичні показники можуть відхилитися від очікувань.

Як працює модель ШІ

ЄЦБ використовує модель машинного навчання на базі лісу з квантильною регресією (QRF), яка виконує одразу дві функції:

  • формує прогноз інфляції;
  • оцінює ризики відхилення від базового сценарію.

На відміну від класичних моделей, новий підхід враховує значно більше економічних показників, здатний виявляти складні та нелінійні залежності та аналізує динаміку в режимі реального часу

«Моделі машинного навчання здатні виявляти дуже складні закономірності в даних, які традиційні економічні моделі часто ігнорують», — зазначили в ЄЦБ.

Особливо ефективною система виявилася після пандемії, коли сигнали від економічних індикаторів стали суперечливими:

Практичні результати та роль для інвесторів

Модель уже інтегрована у процес підготовки рішень з монетарної політики з кінця 2022 року. У 2025 році вона показала здатність точно визначати ризики — зокрема, передбачила перевищення фактичної інфляції над прогнозами на 20 базисних пунктів у окремих кварталах.

Крім прогнозування, система допомагає визначати ключові драйвери інфляції. Наприклад, зростання зарплат, очікування цін та вартість імпорту.

«Ці нові інструменти відіграватимуть дедалі більшу роль у прогнозуванні, моніторингу економічних тенденцій і ухваленні рішень монетарної політики», — йдеться у повідомленні.

Для інвесторів це означає:

  • швидшу реакцію регуляторів на інфляційні ризики;
  • підвищення точності макроекономічних прогнозів;
  • зростання ролі ШІ в управлінні фінансовими ринками.
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

JWT
JWT
22 квітня 2026, 10:07
ШІ: інфляція 2%

ЄС: так в реальності більше

ШІ: Так, ви праві. Ось деякі рекомендації як можна покращити результати…
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 квітня 2026, 13:05
Треба просто формувати промпти нормально.
LLM не думає: вона на основі даних намагається вгадати результат, який задовольнить користувача. Багато хто пише дебільні запити, робить в них підказки щодо очікуваного результату, не париться про контекст, а потім плюється, що ШІ видає некоректну інформацію.
