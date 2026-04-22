ЄЦБ аналізуватиме інфляцію з допомогою ШІ

Європейський центральний банк інтегрував інструменти ШІ у процес аналізу інфляції, намагаючись адаптуватися до зростаючої економічної та політичної невизначеності. Новий підхід дозволяє не лише прогнозувати базовий сценарій, але й оцінювати ризики відхилення інфляції в режимі реального часу, пише Incrypted.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«В умовах зростаючої економічної та політичної невизначеності ціни можуть змінюватися швидше і більш різко».

Традиційно монетарна політика орієнтується на базовий прогноз інфляції, однак дедалі більшого значення набуває оцінка ризиків — наскільки фактичні показники можуть відхилитися від очікувань.

Як працює модель ШІ

ЄЦБ використовує модель машинного навчання на базі лісу з квантильною регресією (QRF), яка виконує одразу дві функції:

формує прогноз інфляції;

оцінює ризики відхилення від базового сценарію.

На відміну від класичних моделей, новий підхід враховує значно більше економічних показників, здатний виявляти складні та нелінійні залежності та аналізує динаміку в режимі реального часу

«Моделі машинного навчання здатні виявляти дуже складні закономірності в даних, які традиційні економічні моделі часто ігнорують», — зазначили в ЄЦБ.

Особливо ефективною система виявилася після пандемії, коли сигнали від економічних індикаторів стали суперечливими:

Практичні результати та роль для інвесторів

Модель уже інтегрована у процес підготовки рішень з монетарної політики з кінця 2022 року. У 2025 році вона показала здатність точно визначати ризики — зокрема, передбачила перевищення фактичної інфляції над прогнозами на 20 базисних пунктів у окремих кварталах.

Крім прогнозування, система допомагає визначати ключові драйвери інфляції. Наприклад, зростання зарплат, очікування цін та вартість імпорту.

«Ці нові інструменти відіграватимуть дедалі більшу роль у прогнозуванні, моніторингу економічних тенденцій і ухваленні рішень монетарної політики», — йдеться у повідомленні.

Для інвесторів це означає: