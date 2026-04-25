Ілон Маск запустив новий месенджер XChat, який прив'язаний до соцмережі X

Функціонал та дискусії навколо безпеки

Після закритого бета-тестування на початку цього року XChat став доступним для широкого загалу. Застосунок пропонує інструменти для приватних і групових чатів, аудіо- та відеодзвінків, а також обміну файлами. Розробники акцентують на приватності: передбачено зникаючі повідомлення, можливість редагувати та видаляти репліки для всіх учасників бесіди, а також блокування створення знімків екрана (скриншотів). Компанія стверджує, що в месенджері відсутні реклама та механізми відстеження користувачів, а листування захищене наскрізним шифруванням (E2EE) та PIN-кодом. Проте раніше фахівці з кібербезпеки висловлювали сумніви щодо надійності цих алгоритмів порівняно з конкурентами на кшталт Signal. Відповідно, тепер експертам доведеться провести повторну оцінку заявлених функцій у повноцінній публічній версії.

Відмова від концепції «застосунку для всього»

Реліз XChat є ключовим елементом нової корпоративної стратегії, згідно з якою основна соцмережа стає лише відправною точкою для підключення інших сервісів. Це свідчить про відмову власника платформи Ілона Маска від його початкового плану створення єдиного «суперзастосунку», який мав би об'єднати в одному інтерфейсі листування, платежі, споживання контенту від авторів, шопінг та інструменти штучного інтелекту. Натомість материнська компанія xAI (яка володіє X і, своєю чергою, належить іншій корпорації Маска — SpaceX) вирішила випускати пакет окремих програм для збільшення кількості точок дотику зі споживачами. Зокрема, функція платежів також наразі тестується як самостійний застосунок, хоча він ще не вийшов у публічний доступ.

Закриття «Спільнот» та подальші плани

Окрім приватного спілкування, XChat стане новим майданчиком для формату Communities (Спільноти). Керівництво X вирішило повністю закрити цю функцію в основній мережі через її низьке використання та велику кількість спаму. Очікується, що такий крок забезпечить новому месенджеру початковий сплеск завантажень, оскільки учасники спільнот будуть змушені мігрувати на іншу платформу. За словами головного дизайнера X Бенджі Тейлора, поточний реліз — це «лише початок того, що ми створюємо для обміну повідомленнями».

Варто підкреслити, що XChat доволі швидко став найпопулярнішим безкоштовним застосунком, які завантажують користувачі iOS не лише в США, а й в Україні.

Інтеграція ресурсів SpaceX та технічні обмеження

Поява окремих застосунків екосистеми X відбувається на тлі масштабної реструктуризації. У лютому 2026 року космічна компанія SpaceX офіційно поглинула xAI разом із соціальною мережею. Згідно з даними галузевих аналітиків, такий крок дозволив Маску об'єднати фінансові потоки та апаратні потужності суперкомп'ютерів (зокрема кластера Colossus) для конкуренції з Meta і Google, а також зменшити залежність X від рекламних доходів. Що стосується самого XChat, то його реліз затримався майже на 10 місяців порівняно з початковими обіцянками компанії випустити зашифровані повідомлення ще в червні 2025 року. Водночас наразі додаток жорстко прив'язаний до новітньої екосистеми Apple: для його встановлення потрібна операційна система не нижче iOS 26.0 або iPadOS 26.0, що обмежує доступ для власників старіших пристроїв.