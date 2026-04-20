Користувачі по всьому світу повідомили про збій у роботі ChatGPT, свідчать дані сервісу Downdetector.com та підтвердила компанія OpenAI у своєму блозі.
20 квітня 2026, 18:33
Codex, Gemini та Copilot: усі популярні нейромережі впали по всьому світу
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
ШІ дає збій
У Великій Британії на піку було зафіксовано понад 8000 скарг, у Бразилії та Німеччині — близько 5000, у США — близько 1700. Також у коментарях про неможливість залогінитись у сервісі пишуть користувачі з Польщі, Литви, Фінляндії та багатьох інших країн.
Нейроапокаліпсис
OpenAI повідомила, що є проблеми з завантаженням ШІ-моделі Codex. Вона працює над усуненням збою.
Станом на зараз зупинилися Gemini і Copilot. Нещодавно припинив роботу хайповий Claude.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі