Codex, Gemini та Copilot: усі популярні нейромережі впали по всьому світу

Користувачі по всьому світу повідомили про збій у роботі ChatGPT, свідчать дані сервісу Downdetector.com та підтвердила компанія OpenAI у своєму блозі.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ШІ дає збій

У Великій Британії на піку було зафіксовано понад 8000 скарг, у Бразилії та Німеччині — близько 5000, у США — близько 1700. Також у коментарях про неможливість залогінитись у сервісі пишуть користувачі з Польщі, Литви, Фінляндії та багатьох інших країн.

Нейроапокаліпсис

OpenAI повідомила, що є проблеми з завантаженням ШІ-моделі Codex. Вона працює над усуненням збою.

Станом на зараз зупинилися Gemini і Copilot. Нещодавно припинив роботу хайповий Claude.